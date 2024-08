¿NBA a la baja o la FIBA al alza?

Un poco de las dos queridos y distinguidísimos lectores. Aunque en realidad, creo que la respuesta se inclina hacia la segunda opción. A unos días de la medalla de oro, quinta de forma consecutiva y décimo séptima en total, Estados Unidos ganó la final en Paris 2024 de forma clara en invicta. ¡Ojo el piojo!, de “forma clara” no significa CONTUNDENTE Y ARROLLADORA. No en vano LeBrón James le cambió el sobrenombre a esta selección supliendo el famoso DREAM TEAM por el de THE AVENGERS.

Así es damas y caballeros, la Selección de Estados Unidos ganó todos sus partidos, hay que recordar que se fue invicta, pero batallando y trabajando cada minuto sobre la duela. Por supuesto que fue un combinado nacional plagado de estrellas o al menos, integrado por los mejores elementos del momento (aquí siempre cabrá el debate sobre si faltó alguno o sobró otro), pero en términos generales estaremos de acuerdo que la elección hecha por STEVE KERR fue acertada, aunque en casi todos los partidos, se tuvieron que aplicar al 100 para ganar. Sobre todo, en la semifinal ante Serbia y como era de esperarse, en la gran final contra Francia. Por cierto, en ambos encuentros la gran figura fue STEPHEN CURRY con un concierto de triples, principalmente en el último juego en donde encestó 24 puntos, “todos de tres”.

Pero la pregunta, insisto, es si la NBA ya no es el gigante inalcanzable de antaño o si el resto del mundo se ha convertido en un GIGANTE en etapa de crecimiento.

A los números me remito otra vez, en PARÍS se rompió el récord de jugadores que militan en la NBA superando a los JJ. OO. de TOKIO 2020, con 52 basquetbolistas activos, o sea, quitando a los de ESTADOS UNIDOS, sobre la duela hubo 40 nacidos en otro lugar pero que pertenecen a una franquicia de la NBA. Y esto obviamente hizo que países como Canadá, Australia, España, Brasil y Alemania dieran un gran espectáculo de baloncesto, sumado a Serbia y Francia de los cuales ya sabemos el gran resultado obtenido.

Sin duda que para la NBA ha sido un acierto, en todos los niveles y sentidos, abrir sus fronteras para mejorar la competencia interna. Pero también ha sido un acierto, mayor me atrevo a decir, que el mundo FIBA penetrara esta frontera para mejorar el nivel de sus jugadores y competir así en la mayor igualdad de condiciones posibles a nivel de selecciones.

Estamos de acuerdo que ni Nicola Jokic y Bodgan Bogdanovic pudieron sacar campeón a SERBIA, ni que Rudy Gobert y Victor Wembanyama pudieron hacer lo propio con FRANCIA, tampoco ALEMANIA con Dennis Shröder y Franz Wagner o AUSTRALIA de la mano de Patty Mills y Danté Exum, mucho menos CANADÁ con Jamal Murray y Alexander- Walker y ni la misma GRECIA con el figurón que es Giannis Antetokounmpo al final, pudieron arrebatarle la medalla de oro a LEBRÓN, CURRY, DAVIS, DURANT y compañía. Pero eso sí, les dieron mucha pelea a los gringos y compitieron dignísimamente hasta el final y eso, fue una gran noticia.

Seguramente USA seguirá dominando las grandes competencias en el BÁSQUETBOL, pero es una realidad que cada vez le costará más y sin pretender ser aguafiestas ni negativo, solamente realista, quiero recordarles a todos y todas que DREAM TEAM hubo uno solo y ese fue el de BARCELONA 92’.

¿NBA a la baja?, noooooooo y rotundo ¡NO!... “FIBA a la ALZA”.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (en todas las redes)*