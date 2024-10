Quién no quisiera un padre como LeBron

LeBron James no será el mejor padre del mundo, pero seguramente un gran padre sí y sobre todo un gran INFLUENCER. Aunque para castellanizar la palabra y utilizarla no sólo en las redes sociales, podemos afirmar que JAMES es un gran "INFLUENCIADOR".

Así es fieles seguidores de la Iglesia Hugomarceliana, lo que hizo el Rey LeBron fue a "influenciar" a la dueña de LA Lakers para que contratara a su hijito BRONNY y así darse el gusto de jugar a su lado y pasar a la historia de la NBA como la primera dupla PAPÁ-HIJO, en compartir una duela. La noche del martes se dio esta situación. Sucedió casi al final del segundo cuarto en el partido frente a Minnesota Timberwolves durando sólo dos minutos y medio la aventura (o chistecito, como decimos en México). Luego, casi naaaaaaaaaada más que comentar. Bueno sí, para que el chisme sea completo, el JR. no anotó (falló su único tiro) y tomó un rebote. Listo, se acabó, NEXXXXXXXT. ¡A lo que sigue PAPÁ!

Pero NO TIENE LA CULPA EL INDIO, SINO EL QUE LO HACE COMPADRE. Con tal de tener a su último ídolo contento, que además fue quien le dio hace unos años el decimoséptimo anillo de campeonato, JEANIE BUSS (dueña del equipo) y la junta directiva le dieron el gusto al REY. Ojalá el chaval tenga la capacidad de responder cada vez que lo metan a jugar, si es que repite, porque de lo contrario podría ser un golpe muy duro y, así como tocó el cielo con las manos en un abrir y cerrar de ojos, podría caer.

Seguramente lo mandarán a foguearse a la G League con los SOUTH BAY LAKERS, filial del equipo, no tanto por lo hecho en su primer partido, sino porque da la impresión de que aún está VERDE. Para sorpresa de muchos expertos, eso era lo que le esperaba al hijo mayor de James antes de iniciar la temporada y sobre todo, después de una PRESEASON bastante pobre, pero de último momento el coach JJ REDDICK decidió no sólo tenerlo en el roster para el juego inaugural, sino, debutarlo esa misma noche. Wawwwwww, eso sí es tener "pantalones". Y hablando de sorpresas, antes que se me olvide, el propio ídolo de casa y genio del básquetbol, EARVIN 'MAGIC' JOHNSON, aseguró en redes sociales tras el juego de debut que este jugador tiene mucho para darle al equipo, después de criticarlo durante toda la pretemporada. De repente uno ya no entiende nada jajaja...

Pero bueno, volviendo con este joven jugador que fue elegido en "segunda ronda" del último draft, tendrá que ponerse las pilas y rascarse con sus propias uñas si es que desea permanecer en la plantilla, ya que en su posición hay súper población de jugadores que difícilmente cederán el lugar.

Repito, noche mágica para BRONNY pero también una presión "más" que EXTRA para sus 20 años de edad. La moneda ya se echó al aire y no hay vuelta atrás, el sueño del CHAVAL ya se cumplió y el de su PAPÁ... también.

Uno va de salida y con todos los logros habidos y por haber a cuestas. El otro va entrando y con mucha hambre de gloria. Mientras tanto, repito, ya lo hicieron.

Sí, es la primera dupla PADRE-HIJO en jugar juntos un partido oficial de la NBA y eso fue gracias a LeBron. ¿QUIÉN NO QUISIERA UN PADRE ASÍ?...

Por cierto, vale recordar que en el juego principal de los dos que hubo en el inicio de la temporada, los actuales campeones de la NBA, BOSTON CELTICS, estrenaron su décimo octavo anillo vapuleando a los New York Nicks 132 a 109, normal. ¡Saludos, hasta la próxima!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (en todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEBRON Y BRONNY JAMES SE CONVIERTEN EN LA 1RA DUPLA PADRE-HIJO EN JUGAR JUNTOS EN LA NBA