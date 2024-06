¡Ya hay campeón en el basquetbol!

No no no nooooo, BOSTON CELTICS aún no se ha coronado en la NBA, aunque se encuentra muy cerca de ello (3-0 sobre Dallas).

¡Ya hay campeón pero en la otra liga más importante del mundo basquetbolero, la ACB de España! Y otra vez es el REAL MADRID… Digo otra vez porque a pesar que el campeón hasta ayer era su archirrival BARCELONA, el equipo blanco se corona TIRO POR VIAJE.

Así es, con esta nueva conquista el Real Madrid ostenta la módica y envidiable cantidad de 37 TÍTULOS DE LIGA, separándose aún más del BARCA que tiene 20. Ya que estamos en esto de los números y que taaaaanto me gusta, en tercer sitio se encuentran JUVENTUD DE BADALONA Y BASKONIA con 4 ligas cada uno. Completan el cuadro de anillos con 1 título, UNICAJA DE MÁLAGA (que tuvo un temporadón terminando de líder general y cayendo en semifinales), VALENCIA BÁSKET y BÁSQUET MANRESA.

El Real Madrid, dirigido por CHUS MATEO, acabó segundo en la fase regular con 28 victorias y 6 derrotas, dejando algunas dudas principalmente en un pasaje del torneo perdiendo con rivales como el BARCELONA, UCAM MURCIA (a la postre finalista) y con el UNICAJA DE MÁLAGA del Coach IBON NAVARRO quien más tarde, los llevaría a ese merecido liderato general.

Ya en los PLAYOFF, la cosa cambió rotundamente y el MADRID barrió en todas las series. En cuartos se despachó a GRAN CANARIAS (2-0), en semis al propio BARCA (2-0), ambas eliminatorias a ganar dos de tres partidos; y en la gran final superó con claridad a UCAM MURCIA 3-0, en una serie pactada al mejor de 5 partidos. Por cierto, el equipo murciano hizo historia arribando a su primera final de liga.

Una vez más la institución que dirige Florentino Pérez se queda con el título doméstico de liga, la Copa del Rey (que por cierto, es el que más la ha ganado también), y muy cerca de lograr el triplete tras la derrota en la final de la EUROLIGA frente al Panathinaikos de Grecia.

De todas formas fue el campeón de Europa de la edición pasada, o sea, el REAL MADRID de los experimentados Facu Campazzo, Fabien Causeur, Gabriel Deck, Edy Tavares, Vincent Poirier, Mario Hezonja, Guerschon Yabusele, Alberto Abalde y Dzanan Musa; los jóvenes Carlos Alocén, Ismaila Diagne, Hugo González y Eli John Ndiaye, y los veteranazos Rudy Fernández (que ya anunció su retiro), Sergio Rodríguez y Sergio Llull, han dado una lección de basquetbol de altísimo nivel colectivo e individual cerrando una temporada espectacular. Y los directivos, desde sus oficinas, han dado otro golpe muy fuerte sobre la mesa dejando en claro cómo se debe manejar y proyectar un CLUB COMPETITIVO, INTEGRAL y siempre siempre siempre, GANADOR.

Cambiando de tema y para cerrar, no podemos dejar de lamentar el fallecimiento de JERRY WEST a los 86 años de edad, leyenda de LOS ÁNGELES LAKERS y reconocido por ser la inspiración detrás del logo de la NBA.

West jugó 14 temporadas para los Lakers, de 1960 a 1974, convirtiéndose en un símbolo de la franquicia a pesar de haber obtenido sólo un título (1972).

Fue elegido 14 veces para el All-Star Game siendo el único jugador en la historia de la NBA que ha sido nombrado MVP de las Finales sin haberse llevado el anillo ese año, hecho ocurrido en 1969.

Como ejecutivo fue muy importante para los LAKERS trabajando en los años 80’s, la época de jugadores como Earvin "Magic" Johnson y Kareem Abdul-Jabbar.

También estuvo detrás de los títulos conseguidos por el equipo entre 2000 y 2002, en el período de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal.

Su último trabajo fue como ejecutivo en el equipo de Los Angeles Clippers, rival de la ciudad.

¡DESCANSE EN PAZ, JERRY WEST!

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: EL 18 ESTÁ MUY CERCA... Y ¡NADIE SE LO QUITARÁ!