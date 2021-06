Tokio2020, los juegos de la pandemia

Unos Juegos Olímpicos que serán muy diferentes a todos los anteriores. Las enormes limitaciones para la asistencia de público en los estadios le quitará gran parte del color y del fervor que se contagia en estas justas. Las grandes restricciones en todos los sentidos por la contingencia sanitaria harán para los medios con derechos que la cobertura de los juegos sea la más compleja que hayan tenido jamás.

Para nadie es un secreto lo estrictos que son los japoneses para aplicar la logística y metodología. Pocos o nadie como ellos para contemplar y prevenir casi cualquier escenario, así han sido desde siempre, hoy con la pandemia se han agudizado los filtros, las precauciones, y aseguran que serán implacables contra quien los trasgreda.

El lunes pasado pude charlar con un amigo que hará la cobertura para una televisora y que ya se encuentra en Tokio desde la semana pasada, y me contó lo que está siendo toda una aventura. A pesar de haber completado su esquema de vacunación con las dos dosis de Pfizer, cuyo comprobante incluso apostilló y se llevó, se le requirió por igual que se aplicará una prueba PCR de Covid-19, y no de cualquier laboratorio. El Comité Organizador en conjunto con el COI aprobó que serían aceptadas las pruebas de solo algunos laboratorios de cada país cuyo listado fue enviado.

VIGILADOS CON GPS

Con comprobante de vacuna y prueba PCR negativa, arribó al Aeropuerto Internacional de Narita, en Tokio, donde la sana distancia en realidad lo es. “Parece que llegas a un enorme laboratorio, personal con todos los implementos de seguridad médica que te imagines”, me comentó. Fueron al menos cuatro filtros, revisiones de temperatura, de documentación, de todo. Pero a pesar de ello, la logística es eficaz, tardamos una hora y 20 en salir.

Del aeropuerto fueron trasladados en camionetas tipo Vanette con solo dos ocupantes y el chofer rumbo al hotel donde deben permanecer aislados por completo en sus cuartos durante tres días. “NI siquiera podemos bajar al restaurante, nos suben box lunch a la hora del desayuno, comida y cena. Nos tocan a la puerta y los dejan afuera. Todo está hermético y sanitizado. Así debemos permanecer tres días, antes de que los japoneses vengan a aplicarnos una nueva prueba PCR de Covid-19, si salimos negativos, entonces ya podremos ir a acreditarnos, me dijo.

¿Todos los que van a cubrir el evento pasan por lo mismo? (le pregunté) “Supongo que así es, NO puedo ser absoluto, pero al menos todos los que estamos en este hotel estamos en las mismas condiciones y NO hay ni cómo quejarse, nosotros aceptamos y firmamos un formulario que nos enviaron desde el Comité Organizador, donde aceptábamos someternos a TODAS estas medidas, obviamente si no aceptabas, pues no entrabas. De hecho, debemos de bajar y activar una aplicación que es un GPS. Sí, como lo oyes, nos estarán monitoreando de manera permanente, sabrán dónde estamos y casi seguro con quién más estamos, espero que mi esposa NO se entere que eso existe, porque me la va a querer aplicar en México”, y nos carcajeamos con ganas.

Pero sin duda no serán todas las medidas, son las que apenas se está encontrando en estos seis días que tiene allá. Habrá que ver que tal les va cuando ya tengan que cubrir un evento.

Como escribí en enero del 2020, aún cuando la pandemia NO se había decretado, los Juegos Olímpicos comercialmente están muy lejos de los ingresos por venta de publicidad que les genera a las televisoras un Mundial de futbol. Con las audiencias pasa lo mismo, son muy, pero muy pocos los eventos que superan los dos dígitos de rating, que oscilan entre los cuatro y seis puntos. Esto NO es, ni será una historia nueva, así sucedió en Londres 2012, según documentó la revista Proceso.

“DEMANDA, LA JOYA”

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, por primera vez la televisión abierta de nuestro país se quedó fuera de la cobertura. Claro Sports, la empresa de Carlos Slim, obtuvo la exclusiva de todas las señales: TV abierta, TV de paga, streaming, medios digitales y demanda. ¿Qué es demanda? Es la posibilidad para quien tiene esos derechos comprados, de poder repetir a cualquier hora del día y en todas sus plataformas y redes sociales un evento, ya sea en forma parcial o total. Si una cadena de TV no tiene comprados los derechos digitales en demanda, solo podrá replicar en sus redes lo que esté transmitiendo en ese momento, así sean las tres de la mañana. Después de esa hora, ya no podrá replicarlos en sus redes sociales, pero sí en sus noticieros o programas especiales durante el día.

En el 2016, Televisa y TV Azteca se quedaron impedidas de transmitir y los juegos prácticamente fueron ignorados en todos sus espacios. Sin derechos, solo podían poner fotos o un background con los resultados.

Para el año siguiente, en el 2017, Claro Sports decidió NO comprar ya en exclusiva los derechos de TV abierta, su alianza con canales oficiales y estatales definitivamente no funcionó ni fue negocio, y entonces decidieron apostar todas sus canicas por lo que mejor les funcionó: los derechos de TV de paga, que vendieron en ese momento y en parte tanto a ESPN como a Fox Sports, pero sobre todo apostaron a lo que consideran su gran mercado, que es la parte digital, el streaming y 'demanda'. Aseguraron en esta parte los juegos de Tokio 2020 y también los del 2024.

ENORME DESVENTAJA

Con los derechos de TV abierta libres, Televisa y TV Azteca los adquirieron y volverán a tener la posibilidad de reaparecer en Juegos Olímpicos tras nueve años de ausencia. Grupo Imagen, por primera vez, también hará una cobertura. Sin embargo, estas tres cadenas de televisión abierta tienen una problemática, entre las tres deben repartirse las 200 horas de transmisión a las que solamente tienen derecho por asignación del COI.

Claro Sports o América Móvil, tienen la posibilidad de transmitir o retransmitir cuatro mil horas de eventos. Sí ¡Cuatro mil! Es decir, el 100por ciento y sin restricciones. Sin embargo, las repeticiones de eventos o pruebas que pueden hacerse en programas especiales o noticieros no cuentan dentro de las 200 horas de transmisión.

Hay fuentes que me aseguran que Imagen, TV Azteca y Televisa transmitirán 50 horas de los mismos eventos más importantes y las 16 horas restantes para cada uno, las elegirán libremente. Una notable diferencia son los costos, a la empresa de Slim lograr los derechos como los tiene les costó una fortuna. Televisa, TV Azteca e Imagen dividieron gastos, lo que les hará mucho más rentable el evento.

Entre esta desventaja, pero sobre todo por la pandemia, los juegos de Tokio 2020 serán los juegos en que las grandes empresas de TV abierta hayan mandado el menor personal para su cobertura en los últimos 40 años.

LOS 20 DE AZTECA

Por ejemplo, la delegación completa que TV Azteca enviará a Tokio para la cobertura de sus juegos es de solo 20 personas. Cinco de ellos son ingenieros. De ellos, el talento ancla en Japón estará a cargo de Inés Sainz. Nuestro compañero David Medrano estará pegado a la selección y Tania Ventimilla serán los tres encargados de dar información y párele de contar. Solo viajaron tres camarógrafos. No rentaron estudio de televisión en el IBC de Tokio, solo dos pequeñas oficinas.

¿Cómo hará la cobertura? TV Azteca apostará por un espectacular estudio de realidad aumentada en 3D, que me dicen está espectacular. Desde ahí harán su programa estelar nocturno. El 98 por ciento de las transmisiones en vivo serán generadas desde los estudios del Ajusco.

LOS 34 DE TUDN

La apuesta de Juan Carlos Rodríguez 'La Bomba', el jefe de jefes de los deportes y eventos especiales de TUDN en Miami y México, es similar a lo que hará Azteca. En Londres 2012 rentaron estudios y espacios de 50 metros cuadrados, y para la cobertura el número de enviados fue mayor a 60. Para Tokio 2020, el número de talentos enviados bajó considerablemente a 34 en total. Ahora en Tokio NO habrá un estudio y escenografía fastuosa, sino una plataforma con un fondo del estadio que servirá como tal.

'La Jugada Olímpica' será producida por el cubano Marco Antonio Abad, ya otra vez en el frente de batalla. El programa será transmitido en horario estelar de Canal 5 a partir del 22 de julio de 10:30 a 12:30. Apostarán por lo más novedoso de la tecnología que va desde el anime hasta viajes a los jardines japoneses, que me imagino serán virtuales. No nos equivoquemos, NO será un programa de análisis deportivo, buscarán un show que reúna a la familia, con competencias en vivo, información y diversión, con algún comediante que será una sorpresa. Faisy estará incluido en el evento.

El ancla en México será Toño de Valdés, mientras allá en Japón estarán Burak y Memo Schutz acompañados del Furby, Mafer Alonso, Alejandro de la Rosa, Marc Crosas y Valeria Marín, que se encargarán de ser los talentos que sacarán la chamba.

El que enviará menos que nadie de las televisoras abiertas es Grupo Imagen, pues solo serán seis para hacer presencia. NI Javier Alarcón, ni Pablo Carrillo, sus conductores estelares, viajaron, se espera que Tokio sea una gran burbuja donde será difícil moverse con libertad.

YOUTUBE, EL GRAN SOCIO

Para esta edición de los juegos, la empresa de Carlos Slim logró consolidar a un gran aliado y socio: YouTube. En esta plataforma transmitirán en cuatro canales lineales de Marca Claro todos los Juegos Olímpicos sin restricción alguna, lo mismo los eventos en vivo que las repeticiones durante las 24 horas del día, lo que sin duda agradecerá un gran sector del público.

La aplicación de Marca Claro y Claro Sports será su plataforma líder, misma que a decir de Joe Aboumrad, director del canal, y con quien platicamos el lunes en mi programa de Radio Centro 'El show del Fantasma', han mejorado sustancialmente. Bajar esta aplicación a su teléfono o tablet seguirá siendo totalmente gratuita para los usuarios. ¿Cómo puede ser gratuita? Porque las transmisiones tendrán comerciales y banners que les permiten generar ingresos. En esta app podrán seguir juego por juego, disciplina por disciplina, en tiempo real o diferido, completa o, en resumen, lo mismo que en su página web.

REDES SOCIALES

En este sector y por los derechos exclusivos de forma digital y demanda, la ventaja es inmensa para la empresa de Slim. Ellos son los únicos que tienen los derechos para reproducir la obtención de una medalla, un gol, un récord, lo que sea en cualquier plataforma: Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, etc. A cualquier hora, y repetirlo en cualquier momento u hora del día. Esto es algo que ni TUDN, TV Azteca, ni Imagen pueden hacer. Ellos solamente podrán replicar en sus redes como multicast lo que estén en ese momento transmitiendo en vivo, pero NO podrán replicarlo en sus redes sociales en el transcurso del día.

Por la diferencia de horas con Japón, que es de 14, la mayoría de los eventos deportivos se disputarán entre las 21:00 horas y las siete de la mañana, tiempo del centro de México. Es decir, los Juegos Olímpicos serán nocturnos para nosotros, lo que dará más ventaja a Marca Claro, que podrá retrasmitir los eventos por la mañana en horarios menos complicados para la audiencia.

Con estos entornos, NO es mentira asegurar que Marca Claro no tendrá competencia alguna en redes sociales, los que son fanáticos de seguir los eventos en esta plataforma. Sus competidores tendrán resultados, ellos el video de forma temporal y eso marcará gran diferencia.

TV DE PAGA

Hasta hoy, el único canal que tiene los derechos en la TV de paga para transmitir es Claro Sports. Desde el año pasado se esperaban ofertas para un canal más, pero la venta de Fox Sports por parte de Disney complicó todo y ahora ambas cadenas están fuera de las transmisiones, lo mismo que TUDN en su canal de TV paga de México.

Así las cosas, los entornos de cara a los Juegos Olímpicos de la pandemia, unos juegos que serán abismalmente diferentes a los celebrados anteriormente. Se espera un gran mensaje al mundo en la ceremonia de inauguración. Las ventanas que tendremos en México para atestiguarlos estarán ahí a su alcance para que decida cuál es la mejor oferta para usted. Ya llegará el tiempo al final para que decida a quién de todas las opciones le cuelga, con su preferencia, la medalla de Oro.

Sin duda, las condiciones para la cobertura son las peores que jamás hayan existido, sin embargo, llegó el momento de demostrar que, ante la adversidad, se puede crear una mejor perspectiva, con ingenio y talento para que el gran ganador sea el público, esperamos que hayan aprendido la lección.

“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”, Víctor Hugo.

