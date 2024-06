A la NBA le interesa más México que a la NFL

La temporada 2024 será la segunda en fila sin juego de la NFL en México. Tampoco habrá en 2025 (por la eterna “renovación” al Estadio Azteca), así que su regreso a nuestro país podría darse hasta después de la Copa del Mundo de 2026.

Por supuesto, la NFL ha aprovechado la coyuntura y ha encontrado nuevos mercados, y el mejor ejemplo es Brasil, que tendrá su primer juego de temporada regular, cuando los Green Bay Packers enfrenten a los Philadelphia Eagles, el viernes 6 de septiembre en el Neo Química Arena de Sao Paulo.

Aunque cueste trabajo creerlo, Brasil es un mercado importante para la NFL, con más de 35 millones de fanáticos al futbol americano, lo más alto fuera de Estados Unidos, sólo detrás de México.

La NBA sí piensa en México

Y mientras los seguidores mexicanos de la NFL añoran el regreso de su liga favorita, la NBA considera seriamente a México en sus planes de expansión.

Hace un par de días, previo al inicio de las Finales, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que la liga de basquetbol podría recurrir a un destino internacional cuando llegue el día de anunciar una nueva expansión.

"En algún momento, nos gustaría mirar fuera de Estados Unidos además de Canadá", dijo Silver. "Quizá este no sea el momento adecuado para hacerlo, pero también estoy pensando en el largo plazo".

Las Vegas y Seattle son las ciudades favoritas para tener una franquicia de la NBA, pero el anuncio de Silver pone a la Ciudad de México de nuevo en la conversación.

El primer paso está dado, pues México tiene a Los Capitanes, equipo de la G League que debutó en la temporada 2021-22.

En promedio, Los Capitanes metieron 7 mil aficionados por partido durante la temporada 2023-2024 en la Arena Ciudad de México, lo que significa un crecimiento de 48.3 por ciento con respecto al año pasado, según datos publicados por Récord a principios de abril.

Para poner la cosa en contexto, los Texas Legends, otro equipo de la G-League, promedió 5 mil 840 aficionados por juego.

¿Y la NFL, apá?

Y ojo que aquí nadie habla de una franquicia NFL. Obviamente es mucho más complejo que México tenga un equipo de la NFL, pero me parece increíble que la liga no haya encontrado otra vía para regresar a nuestro país que no sea a través de la dupla Televisa-Estadio Azteca. Sí, Televisa es el socio gracias al cual la NFL viene a México, pero no entiendo por qué aferrarse al Azteca.

Y cuando uno pregunta, la respuesta es: “El Azteca es el único estadio con las condiciones”, y por “condiciones” léase el aforo. Sin embargo, la NFL debutará en Brasil en un estadio para 49 mil 205 aficionados. Al estadio BBVA de Monterrey le caben 53 mil 500.

La afición de la NFL en México es cautiva y eso no va a cambiar. No por el momento. Pero, si la NBA se expande en 2026 y México es la ciudad ganadora, la balanza podría comenzar a moverse del lado del basquetbol profesional.

Ojito ahí.

