Los picks de la Semana 13 de la NFL: pronósticos de la temporada 2024

Correr el balón aún es relevante en la NFL. Aunque usted no lo crea. A partir de finales de los 70, las reglas comenzaron a cambiar en favor de las ofensivas, particularmente del juego aéreo y desde entonces la tendencia no ha parado.

La mayoría de los equipos se construyen con la finalidad de tener un ataque aéreo efectivo y por ello la pieza más importante es el quarterback. Sin embargo, hemos llegado a esa época del año en la que correr el balón puede ser igual o hasta más importante que poner a volar el ovoide.

De los 10 equipos que mejor corren el balón esta temporada, solo New Orleans y San Francisco tienen récord perdedor y están con un pie en la eliminación de los Playoffs. A los otros ocho es probable que los veamos en la postemporada y podría apostar a que alguno de ellos será el próximo campeón de la NFL. Spoiler: los Chiefs no están en esta lista.

Con Saquon Barkley y su temporada de MVP, los Philadelphia Eagles son el equipo que mejor corre el balón al promediar 193.4 yardas por juego. La segunda posición la ocupa otro contendiente al Super Bowl, los Baltimore Ravens, que con Derrick Henry al frente promedian 180.2 yardas terrestres por partido.

Green Bay (151.6), Detroit (150.8) y Washington (147.8) completan el Top 5, y si los Commanders pueden frenar su caída libre, entonces también a estos tres equipos los veremos en Playoffs. Arizona es sexto con 140.3 yardas, seguido de San Francisco (138.4), Pittsburgh (135.2), New Orleans (130.7) y Tampa Bay (128.2).

De este grupo los Steelers son los más peligrosos porque ese ataque terrestre se complementa con la que para mí es la mejor defensa de la NFL.

Curiosamente, las dos mejores ofensivas terrestres de la liga se miden este domingo, cuando los Eagles visiten a Ravens.

Saquon Barkley es líder de la NFL con un promedio de 126.5 yardas por partido, pero Derrick Henry no está lejos con 110.4. Y ojo con los Lions, que no tienen a uno, sino a dos corredores -Jahmyr Gibbs (886 yardas, 10 touchdowns) y David Montgomery (632-11)- que serán clave durante la postemporada, que Detroit quiere coronar sí o sí con un viaje al Super Bowl.

Ya estamos en diciembre y hay que prestar atención a esos equipos que mejor corren el balón. Porque es muy probable que uno de ellos sea el nuevo campeón de la NFL.

Aunque se enoje conmigo mi hija la “Swiftie”.

Vamos a los picks de la Semana 12:

Thanksgiving

Chicago Bears en Detroit Lions (-9.5)

¿Alguien recuerda esos días en los que visitar Detroit en Thanksgiving era un triunfo seguro? Lions 31-17 Bears

New York Giants en Dallas Cowboys (-3.5)

Finalmente Dallas le dará a Jerry Jones una victoria en casa. Cowboys 23-17 Giants

Miami Dolphins en Green Bay Packers (-3.5)

Aquí se extingue la última esperanza de Miami de clasificar a la postemporada. Packers 27-20 Dolphins

Las Vegas Raiders en Kansas City Chiefs (-13)

Los Raiders visitan al campeón y tendrán que jugar con su tercer quarterback. Esto no va a terminar bien. Kansas City 27-10 Las Vegas

Los Angeles Chargers (-1.5) en Atlanta Falcons

Después de su decepcionante actuación en MNF ante los Ravens, el equipo del coach Jim Harbaugh debe encontrar la manera de ganar en Atlanta. Chargers 27-24 Falcons

Pittsburgh Steelers en Cincinnati Bengals (-3)

Otro rival divisional y otro juego en el que los Steelers van a sufrir hasta el final. Pittsburgh 26-23 Cincinnati

Houston Texans (-4) en Jacksonville Jaguars

Houston no puede darse el lujo de perder una vez más contra un rival inferior. Texans 28-19 Jaguars

Arizona Cardinals en Minnesota Vikings (-3.5)

Minnesota sufre en todos sus juegos, pero encuentra la manera de ganarlos. Vikings 26-23 Cardinals

Indianapolis Colts (-2.5) en New England Patriots

Indianapolis está obligado a ganar para poder mantener vivas sus posibilidades de jugar playoffs. Colts 24-17 Patriots

Seattle Seahawks (-2) en New York Jets

Aaron Rodgers debería de tener una poquita de vergüenza y retirarse al final de esta temporada. Seahawks 23-14 Jets

Tennessee Titans en Washington Commanders (-5.5)

Tres derrotas en fila de Washington y hasta la carrera por el Novato Ofensivo del Año podría perder Jayden Daniels. Commanders 23-20 Titans

Tampa Bay Buccaneers (-5.5) en Carolina Panthers

Con o sin receptores, Baker Mayfield está convencido que puede llevar a los Bucs al título de la División Sur de la NFC. Bucs 38-20 Falcons

Los Angeles Rams (-2.5) en New Orleans Saints

Aunque este es un juego difícil de pronosticar, no me ha gustado lo que he visto de los Rams en las dos últimas semanas. Saints 29-21 Rams