Los picks de la Semana 15 de la NFL: pronósticos de la temporada 2024

Tres juegos tendrán los reflectores en la Semana 15 de la NFL y te recomiendo que hagas lo posible por verlos:

Buffalo Bills en Detroit Lions (-2.5)

Los Lions ya tienen un lugar seguro en los Playoffs, pero la misión es terminar con el mejor récord en la NFC, tener bye en el Wild Card Weekend y jugar toda la postemporada en casa.

Frente a frente estarán los dos equipos que más puntos anotan esta temporada. Detroit es líder de la liga con 32.1 puntos por partido y los Bills ocupan el segundo lugar con 30.5 y han anotado al menos 30 puntos en siete juegos consecutivos.

La defensa de los Lions tendrá que lidiar con Josh Allen, quien llega a este juego tras una histórica actuación de seis touchdowns, que fue insuficiente para vencer a los Rams.

Jared Goff, por su parte, es segundo en la NFL con un porcentaje de pases completos de 72.4 y puede convertirse en el segundo quarterback con un porcentaje de efectividad de al menos 75% en ocho juegos en una temporada. El único en lograrlo por el momento es Tom Brady (ocho juegos en 2007).

En este duelo de contendientes me quedo con los Lions y su capacidad de resolver juegos que se deciden por un touchdown o menos. Detroit 34-31 Buffalo

Pittsburgh Steelers en Philadelphia Eagles (-5.5)

El drama comenzó en Philadelphia la semana pasada al final del juego ante Carolina, cuando el receptor A.J. Brown se quejó (sin mencionarlo) de su quarterback Jalen Hurts, quien por su parte prefirió no hablar de su “amigo” en la conferencia de prensa.

Esto se parece mucho a lo que sucedió con los Eagles al final de la temporada pasada, cuando el coach Nick Sirianni perdió control de su equipo, ganó sólo uno de los últimos seis juegos de la campaña y fue eliminado en la primera ronda de los Playoffs, después de iniciar 10-1.

En Pittsburgh la dinámica es muy diferente y es gracias a Russell Wilson, quien desde que se adueñó de la titularidad tiene récord de 6-1 con 12 touchdowns y un rating de 103.9.

Con esa defensiva y la versión vintage de Wilson, los Steelers podrían confirmarse este domingo como verdaderos contendientes al Super Bowl. Pittsburgh 24-20 Philadelphia

Green Bay Packers (-2.5) en Seattle Seahawks

Un playoff adelantado en la NFC. Los Seahawks han ganado cuatro en fila y ahora ocupan el asiento del conductor en la División Oeste.

La defensa de Seattle parece haber encontrado su identidad. Desde la Semana 11, los Seahawks han permitido apenas 15.5 puntos y 297.3 yardas por juego.

Contener a Jordan Love y Josh Jacobs será, sin embargo, su mayor reto. En su único juego en Seattle, con los Raiders en 2022, Jacobs corrió para 229 yardas (lo más alto en su carrera), incluida una escapada a las diagonales de 86 yardas en tiempo extra. Seattle 28-24 Green Bay

Vamos al resto de los picks de la Semana 15:

Los Angeles Rams en San Francisco 49ers (-3)

Parece que los Niners ya carburaron… o al menos dejaron entrever la semana pasada ante Chicago. 49ers 29-24 Rams

Dallas Cowboys en Carolina Panthers (-3)

No puedo creer que este pick sea para Dallas, pero honestamente no pienso que sean peor equipo que Carolina. Cowboys 24-14 Panthers

Kansas City Chiefs (-4.5) en Cleveland Browns

¿Un juego trampa? Puede ser, pero no caeré en ella… otra vez. Chiefs 22-17 Browns

Miami Dolphins en Houston Texans (-3)

Miami es otro desde que Tua Tagovailoa regresó, pero una cosa es ganarle a los Jets y otra es vencer a los Texans en Houston. Texans 26-21 Dolphins

New York Jets (-3.5) en Jacksonville Jaguars

Y en cosas que a nadie le importan… Jets 27-20 Jaguars

Washington Commanders (-7.5) en New Orleans Saints

Es probable que el corner Marshon Lattimore haga su debut en Washington ante su ex equipo. Otro ingrediente para el que se espera sea un buen duelo. Commanders 28-25 Saints

Baltimore Ravens (-16) en New York Giants

Una derrota más para los Giants, que van que vuelan para tener la primera selección global del Draft 2025. Ravens 38-21 Giants

Cincinnati Bengals (-5) en Tennessee Titans

Joe Burrow es el verdadero MVP de la NFL. Y Ja'Marr Chase el Jugador Ofensivo del Año. Bengals 36-27 Titans

New England Patriots en Arizona Cardinals (-6)

Arizona no puede darse el lujo de perder otro juego y menos en casa ante un rival inferior. Cardinals 23-16 Patriots

Indianapolis Colts en Denver Broncos (-4)

No pierdan de vista a Bo Nix, quien ya puso interesante la carrera por el título de Novato Ofensivo del Año. Broncos 29-20 Colts

Tampa Bay Buccaneers en Los Angeles Chargers (-3)

Los Chargers me han hecho quedar mal porque erróneamente pensé que eran contendientes. Esta clase de juegos, sin embargo, sí los ganan. Chargers 27-24 Bucs

Chicago Bears en Minnesota Vikings (-7)

Para mí, el récord de Minnesota es engañoso. Sorry not sorry. Vikings 28-19 Bears

Atlanta Falcons (-4) en Las Vegas Raiders

Parece el juego ideal para que Kirk Cousins vaya a la banca y el novato Michael Penix Jr. lo resuelva. Que comience la controversia en Atlanta. Falcons 30-20 Raiders

La semana pasada: 9-4

En la temporada: 129-68