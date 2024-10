Los picks de la Semana 9 de la NFL: pronósticos de la temporada 2024

Los Detroit Lions son el mejor equipo de la NFC. Y por una milla.

Pero este domingo podría descarrilarse ese tren azul y plata en Lambeau Field, casa de los Green Bay Packers. Y la razón es simple: nadie te conoce mejor que un rival divisional. Pregúntenle a los Baltimore Ravens, que el domingo anterior echaron a perder miles de parlays con su inesperada derrota en Cleveland.

Los Lions están 6-1, su mejor inicio de temporada desde 1956, y han anotado 30 o más puntos en cuatro partidos consecutivos, algo que Detroit sólo había logrado en 1971. Al coach Dan Campbell -un ex tight end- le gusta dominar los partidos a través del ataque terrestre.

Los Lions han generado al menos 100 yardas terrestres y han anotado un touchdown por esa vía en los primeros siete partidos de esta campaña. La única vez que habían iniciado una temporada de esa manera fue en 1936.

La dupla de corredores de los Lions, léase Jahmyr Gibbs (591 yardas, promedio de 6.4 por intento y 6 touchdowns) y David Montgomery (415-4.5-7) son una pesadilla para cualquier defensiva.

Los Packers cuentan con una defensa Top 10 contra la carrera, pero permiten un promedio de 111.6 yardas terrestres por juego y ese podría ser un problema en Lambeau Field. Green Bay, como todos los rivales de los Lions, se tienen que concentrar en frenar la carrera, y si lo logran entonces tendrán que lidiar con otro problema: Jared Goff.

Goff es el quarterback más subestimado de toda la Liga. Cuando se habla de los mejores nunca aparece en la lista, pero todos nos hemos equivocado con él. Este domingo Goff puede convertirse en el cuarto quarterback desde el 2000 con al menos dos pases de touchdown y rating de 110 o más en seis juegos consecutivos. Los otros tres que lo han logrado son todos futuros miembros del Salón de la Fama: Aaron Rodgers (11 juegos consecutivos en 2011), Tom Brady (seis en 2010) y Patrick Mahomes (seis en 2018).

Por cierto, Rodgers, Brady y Mahomes fueron nombrados MVP en esas temporadas. En los cinco más recientes, Goff ha completado 88 de 106 pases (83 por ciento) con rating de 146.5 y el domingo en Green Bay podría establecer un nuevo récord para un pasador -en esas categorías- en un lapso de seis juegos de una misma campaña.

Finalmente, Goff es el mejor quarterback de la NFL en tercer down; ha completado 68.2% de sus envíos para 380 yardas, con cinco touchdowns, sin intercepciones y rating de 132.8. El tercer down es el “down del dinero” y ahí no hay nadie mejor que Goff.

Por si fuera poco, Detroit ha dominado a los Packers recientemente en Green Bay. Los Lions han ganado cuatro de los últimos cinco en esta rivalidad, incluidos dos en Green Bay.

El más reciente triunfo de los Packers en su casa ante Detroit fue en 2021.

Pick: Lions 31-27 Packers

Vamos al resto de los picks de la Semana 9

Houston Texans en New York Jets (-2.5)

Los Jets son favoritos porque CJ Stroud no tendrá a sus dos mejores receptores esta noche, pero aún así confío más en él que en Aaron Rodgers y sus amigos. Texans 23-20 Jets

Dallas Cowboys en Atlanta Falcons (-3)

Me temo que continúa una racha de derrotas de Dallas que podría alargarse incluso de seis. Falcons 33-24 Cowboys

Denver Broncos en Baltimore Ravens (-9)

Otro juego en el que Baltimore se mete en problemas ante un rival inferior. Ravens 23-17 Broncos

Miami Dolphins en Buffalo Bills (-6)

Estos Bills -ahora sí- parecen contendientes; los Dolphins ya pueden ir pensando en la temporada 2025. Buffalo 31-21 Miami

New Orleans Saints (-7) en Carolina Panthers

Si regresa Derek Carr, esta será la paliza de la semana. Saints 41-21 Panthers

Las Vegas Raiders en Cincinnati Bengals (-7)

Última llamada para Joe Burrow y los Bengals. Si no este domingo, anoten a Cincinnati como la gran decepción de la temporada. Bengals 28-17 Raiders

Los Angeles Chargers (-1.5) en Cleveland Browns

¿Será que Cleveland revierte la mala temporada de la mano de Jameis Winston? Ver para creer. Chargers 23-20 Browns

Indianapolis Colts en Minnesota Vikings (-5)

Por más bien que lo haga Joe Flacco, no veo a Minnesota con tres derrotas consecutivas. Vikings 28-17 Colts

Washington Commanders (-4) en New York Giants

A Jayden Daniels todo le sale y Daniel Jones es un auténtico “bust” que se va a ir solo de New York. Commanders 27-20 Giants

New England Patriots en Tennessee Titans (-3.5)

Siempre hay algo mejor que hacer en domingo. Titans 15-12 Patriots

Chicago Bears en Arizona Cardinals (-1.5)

Ojito con Arizona, que ha ganado tres de los últimos cuatro y Chicago está 0-3 como visitante. Cardinals 24-20 Bears

Los Angeles Rams (-1.5) en Seattle Seahawks

Los Seahawks van en un tobogán y los Rams han ganado cinco de los últimos siete en esta rivalidad, incluidos tres en Seattle. Rams 28-24 Seahawks

Jacksonville Jaguars en Philadelphia Eagles (-7.5)

Pinta para paliza. Y será una paliza. Eagles 38-24 Jaguars

Tampa Bay Buccaneers en Kansas City Chiefs (-8.5)

Incluido el Super Bowl al final de la temporada 2020, los Bucs han ganado seis de los siete más recientes ante Kansas City. De hecho, el último triunfo de los Chiefs en casa ante Tampa Bay fue en 1986; Patrick Mahomes nació nueve años después. Chiefs 26-21 Buccaneers

La semana pasada: 9-6

En la temporada: 64-48