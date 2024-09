¿Podrán los Steelers ganar de nuevo sólo con defensa y goles de campo?

Cuando se anunció que Russell Wilson no podía jugar el domingo en Atlanta y que Justin Fields sería el quarterback titular de los Steelers, muchos nos imaginamos que la ofensiva de Pittsburgh iba a sufrir para mover el balón ante la defensa de los Falcons.

Si el ‘Tuca’ Ferretti cree que ver al Tri es insufrible, que agradezca no haber tenido que ver a la ofensiva de los Steelers. De la mano de Fields, Pittsburgh generó apenas 270 yardas; en 10 posesiones promedió 25 yardas por drive y todos sus puntos (18) los consiguió gracias a seis goles de campo de Chris Boswell.

Este domingo, los Steelers visitan Denver, que también pasó sus problemas en el debut del novato Bo Nix al mando de la ofensiva de los Broncos. Nix sufrió dos intercepciones y la defensa de Seattle dejó caer otras dos en el triunfo de los Seahawks 26-20 en la Semana 1. El novato completó 26 de 42 para 138 yardas y los Broncos tuvieron un horrible 28% de efectividad en tercer down.

La mala noticia para Nix es que el domingo conocerá a T.J. Watt, quien registró una captura, dos golpes al quarterback en 23 jugadas de presión al pasador y también recuperó un fumble. Watt forzó otros dos fumbles que fueron anulados por castigos de los Steelers.

Pittsburgh hará todo lo posible por poner el juego en los hombros de Nix y dejar que Watt haga el resto.

¿Y Justin Fields? Lo único que le pedirá (otra vez) el coach Mike Tomlin es que no pierda el juego con errores costosos y que no quiera ser el héroe con jugadas o pases de alto riesgo. Los Steelers no tienen de otra. Mientras Wilson no esté listo para debutar, Pittsburgh dependerá de su defensiva y de la pierna de Boswell.

Pick: Steelers 20-13 Broncos

Vamos al resto de los PICKS de la Semana 2:

Buffalo en Miami (-2.5)

Buffalo ha ganado 11 de los 12 más recientes en esta rivalidad de la División Este de la AFC, pero su defensa tiene muchos huecos y Tua Tagovailoa atacará ese perímetro sin miedo. Dolphins 28-24 Bills

New Orleans en Dallas (-6)

Derek Carr encontrará rápidamente la diferencia entre la defensa de Carolina y la de Dallas. Cowboys 28-19 Saints

Las Vegas en Baltimore (-9)

La defensiva de Baltimore se va a dar gusto ante un ataque de Las Vegas sin quarterback y sin playmakers. Ravens 37-13 Raiders

NY Giants en Washington (-1.5)

En Washington hay esperanza con el novato Jayden Daniels; en New York hay resignación con Daniel Jones. Commanders 23-20 Giants

LA Chargers (-6) en Carolina

En su regreso a la NFL, el coach Jim Harbaugh enfrenta a dos de los peores equipos de la liga. Esos son regalos de Navidad en septiembre. Chargers 31-20 Panthers

Indianapolis (-3) en Green Bay

Malik Willis tomará el lugar del lesionado Jordan Love, pero aún así confío en Green Bay. Packers 21-19 Colts

San Francisco (-6) en Minnesota

¿Podrá la defensa de Minnesota con todas las armas que presenta el ataque de San Francisco? No creo. 49ers 27-17 Vikings

Cleveland en Jacksonville (-3)

Más problemas para Deshaun Watson, después de una semana para el olvido ante Dallas. Es momento de que Cleveland comience a buscar quarterback. Jaguars 29-26 Browns

Seattle (-3.5) en New England

¿Segundo juego dominante de la defensa de New England? ¿Segunda sorpresa en fila? Permíteme dudarlo. Seahawks 20-17 Patriots

NY Jets (-3.5) en Tennessee

Aaron Rodgers tuvo sus momentos el lunes por la noche y si algo tiene este veterano es que no va a desesperar tan temprano en la campaña. Jets 24-17 Titans

Tampa Bay en Detroit (-7.5)

Detroit regresa a casa ante otro rival al que derrotó en Playoffs la temporada pasada. Y le darán el mismo tratamiento que a los Rams. Lions 30-20 Buccaneers

LA Rams en Arizona (-1)

El equipo del coach Sean McVay va a extrañar a Puka Nacua, pero encontrará la manera de ganar en el desierto. Rams 31-28 Cardinals

Cincinnati en Kansas City (-5)

Joe Burrow y Cincinnati se vieron lejos de su mejor nivel ante New England, mientras Patrick Mahomes y la ofensiva de Kansas City ahora luce más peligrosa. Chiefs 28-20 Bengals

Chicago en Houston (-6)

El novato Caleb Williams debe observar y aprender de C.J. Stroud. Texans 29-18 Bears

Atlanta en Philadelphia (-6.5)

Para sorpresa de pocos, Kirk Cousins fue decepcionante en su debut con Atlanta, y en Philadelphia la cosa no será más sencilla. Eagles 33-20 Falcons

