Tres ‘novelas’ de la NFL que hay que seguir en julio

Soy un devorador de series. Quienes me conocen, lo saben. Y no me molesta esperar cada semana a que salga un episodio nuevo, como, por ejemplo, con la nueva temporada de The Boys.

Pero la que tiene un lugar especial es mi novela del domingo, en este caso House Of The Dragon que, la neta, está buenísima.

Sin embargo, julio nos trae -además de los mismos stickers de siempre de Julio Iglesias- otros culebrones que hay que seguir de cerca:

La renovación (o no) de Prescott

Lo platicamos aquí la semana pasada: Dak Prescott quiere ganar 60 millones de dólares por temporada, los Cowboys no están convencidos de darle ese dinero y por ello negocian con su polémico quarterback.

No me imagino un escenario en el que Dak llegue a la campaña regular sin su nuevo contrato en Dallas, pero en caso contrario lo veremos como agente libre en marzo de 2025. Y algunos medios mencionan a los Raiders como el equipo más interesado en Prescott.

Los quarterbacks novatos

No todos los que fueron reclutados en la primera ronda van a ser titulares desde el training camp, pero los que no tienen competencia son Caleb Williams (Chicago) y Jayden Daniels (Washington).

De Daniels se hablan maravillas y no puedo esperar a verlo en la pretemporada.

Será interesante ver a JJ McCarthy en Minnesota, pues algunos reportes aseguran que los Vikings planean usar este año al veterano Sam Darnold y dejar al novato en la banca. Algo similar a lo que hicieron los Chiefs con Patrick Mahomes.

Buena suerte con eso.

Russell Wilson en Pittsburgh

Wilson inicia la que parece es su última oportunidad en la NFL, después de dos temporadas en Denver. Lo que entusiasma a los Steelers es lo que hizo en 2023, con 26 pases de touchdown y sólo ocho intercepciones.

Wilson operará en Pittsburgh con el talentoso George Pickens, Van Jefferson y el novato Roman Wilson en el slot, además del tight end Pat Freiermuth.

Talento hay, pero la línea ofensiva atraviesa por una reconfiguración y eso incluye a dos novatos: el centro Zach Frazier y el tackle derecho Troy Fautanu.

Si la cosa no funciona con Wilson, los Steelers pueden echar mano de Justin Fields, la primera selección del Draft 2021. El chico tiene talento, pero nunca estuvo a la altura en sus tres años con los Bears.

Los Baltimore Ravens son los primeros en reportar a los training camps, con sus novatos el 13 de julio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAK PRESCOTT ES EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN EN DALLAS