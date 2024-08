A veces quien ofrece las disculpas es quien debiera recibirlas.

Nunca vi a Usain Bolt pedir disculpas -ni siquiera en el peor día de su vida cuando se descalificó, por salida en falso, en la final de 100m de los Mundiales de Atletismo Daegu 2011 (… Y entonces ya había roto los récords mundiales de 100m y 200m)-; por eso más me extrañó que en la penúltima jornada de los Juegos Olímpicos el abanderado de la Delegación Mexicana, Emiliano Hernández, recién rompió un récord mundial y pedía disculpas por su resultado: 4º en el Pentatlón Moderno.

En 90 minutos de competencia, Emiliano tuvo dos derribes en ecuestre que le restaron 14 puntos, en la bonus round de esgrima se mantuvo invicto por cinco combates (en los que derrotó entre otros al británico, Campeón Mundial, Joe Choong) y en los 200m libres de natación tocó pared en 2:03.39 minutos. Salió 11º en la prueba Láser-Run y remontó siete posiciones tras hacer 600m de carrera con cinco disparos perfectos y repetir el ciclo tres veces, hasta cruzar la meta al pie de las medallas. En ese último esfuerzo es donde cayeron, tanto el Récord Olímpico, como el Récord Mundial.

CONTEXTO: Emiliano trabajó ocho años para llegar a esta final olímpica, inspirado por su hermano Ismael, con quien desde pequeño practicó este deporte; de hecho, Emiliano fue quien, en Río2016, hizo un análisis de los caballos que podrían tocarle a su hermano y esto contribuyó a que lograra una ecuestre perfecta, antes de ganar bronce olímpico.

Emiliano construyó su camino hacia el Olimpo. Se quedó en el camino a clasificar a los Juegos de Tokio 2020 y, con su familia, creó una estrategia para llegar a París 2024; misma que incluyó: al fondista Juan Luis Barrios (pieza fundamental en que Emiliano rompiera los dos Récords), Rosario Álvarez (esgrima), Gabriela Hernández (ecuestre) e Isaac Cortés.

En el trayecto, colectó: el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el oro de los Juegos Panamericanos (donde igualó el Récord Mundial absoluto de la prueba), además de la medalla de plata en los Campeonatos Mundiales de Pentatlón Moderno de Bath, Inglaterra 2023 (y es hasta ahora el primer hombre de América Latina que sube al podio en ese evento). Así, se ganó su sitio como Abanderado de la Delegación Mexicana.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Emiliano fue la única persona de América (hombre o mujer) que accedió entre los 18 mejores pantaletas del mundo a la final y el Palacio de Versalles lo vio dar la competencia de su vida.

Hernández Uscanga superó los dos Récord Olímpico del checo Martín Vlach (uno lo hizo en Tokio 2020 con 10.30.13 minutos, equivalentes a 670 puntos; el otro lo hizo en la semifinal de París 2024 con 9:47.46 (713 unidades); Emiliano entró en la final con más de seis segundos de ventaja: 9:40.80 para 720 unidades y con ese registro también superó el Récord Mundial del checo Vlach que hizo en abril del 2023: 9:44.80 (716 puntos).

“Me inunda mas la tristeza. Salimos en 11 y llegamos en 4º sabíamos que la competencia se definiría en los últimos 600m y no me queda más que disculparme con mi familia, mis seres queridos y mi México por no estar a la altura de lo que se esperaba”, dijo a Claro Sports.

Después, Emiliano tomaba el estuche de su pistola láser y caminaba para dar entrevistas al resto de los medios, cuando le alcanzó su hermano Ismael y lo abrazó; entre lágrimas caminaron a sentarse entre los jardines de Versalles e Ismael se dedicó a escucharle y animarlo.

¿Cómo es que Emiliano pide disculpas? En retrospectiva, si no fueran disculpas, al menos Emiliano se merece aclaraciones: ¿sus entrenadores pudieron apoyarle y aconsejarle de la forma oportuna e integral? Allí quizás quedó el costo de los casi 10 segundos que hicieron la diferencia.

¡Hay quienes hoy viendo a Emiliano descubrieron que existe el Pentatlón Moderno! Muchos no sabían que hay un mexicano Subcampeón Mundial de este deporte…y ni se diga las estructuras del deporte ante las que Emiliano avanzó…con “freno de mano”.

Frecuentemente recuerdo la frase: “Ganar una medalla es hermoso, pero si no eres grande sin ella, tampoco lo serás con ella”; esta vez se comprobó lo opuesto: “Quien demuestra la grandeza de su esfuerzo, brilla hasta sin medalla”.

