Respondamos el: “¿A qué lo mandaron?” 

La segunda semana de los Juegos Olímpicos es para el atletismo, un deporte tan espectacular como accesible al entendimiento: el que corra más rápido, el que lance más lejos, el que salte más alto y en el que México se encuentra en una de las situaciones más complejas de su historia y vale la pena ver un poco en la radiografía para no colgar medallas de eventos que no se han contendido.

México clasificó al la Selección Nacional más pequeña de los últimos 24 años, con 18 representantes y donde el grueso del equipo está en sus marchistas, que representan un tercio de todo el grupo; además, no hubo ni un hombre que clasificara a las pruebas de medio fondo y fondo (desde los mil 500 metros hasta el maratón) y en esas pruebas México tiene representantes en solo dos eventos femeniles: los 5 mil metros, con: Laura Galván y Alma Delia Cortés; además del maratón femenil con: Citlali Cristian y Margarita Hernández.

Es justo en la marcha donde se encuentra la mejor representación del país: Alegna González que llegó a París 2024 como la 7ª mejor marchistas del mundo, en 20km y como 4ª en la nueva prueba del relevo mixto que debuta en estos Juegos el 6 de agosto. Alegna ya compitió, fue 5ª un gran resultado y que seguramente será uno de los dos mejores que se esperan de esta selección (la otra es con ella misma en el relevo mixto).

No cabe en la conversación un “¿a qué los mandan?”; primero porque no “los mandan”, SE GANAN SU DERECHO a competir en los Juegos, al cubrir los procesos de clasificación que les pide (en este caso) la Federación Mundial de Atletismo (World Athletics) y en los demás deportes las Federaciones Internacionales de sus respectivos deportes; así que no van por “premio” van porque cubrieron los parámetros, en verdad altísimos tras trabajar por al menos una década para lograrlo.

Después porque, hablando del atletismo: es el único deporte en el que tienen representación los 206 países convocados a los Juegos Olímpicos y a este deporte llegan más de ¡2 mil competidores! en busca de un de las 144 medallas que se disputan en 48 distintos eventos ¡ESTAMOS HABLANDO DE QUE EL 7.2 POR CIENTO DE QUIENES COMPITEN, ACCEDEN A MEDALLA!…y creo que sabemos qué país es el más frecuente asistente al medallero: Estados Unidos; situación que cierra aún más el acceso al resto de las naciones.

Por eso recomiendo que nos quitemos el microscopio con el que solo vemos al atleta mexicano que no “cumple” con las expectativas que hemos creado de él (frecuentemente sin conocerle a él o sin conocer la prueba que compite) y mejor pongamos nuestra mira en el telescopio y disfrutemos de los esfuerzos de esos cerca de 2 mil atletas de 206 naciones; ampliar nuestra vista nos deja disfrutar del radiante paso de las pléyades y no solo del brillo de una estrella.

