Las mujeres y la Copa 71

Escribo este espacio con la emoción de quien descubre que el futbol femenil comenzó a jugarse desde principios de siglos y con muchas mujeres buenas y gustosas por jugar un deporte que desde siempre se ha creído que es exclusivo para los hombres.

La Copa Mundial Femenina de 1971 estuvo ante mis ojos por primera vez este fin de semana, y mire que jugué futbol desde mi niñez, primero con mi hermano mayor y los vecinos; después con los compañeros del colegio en la primaria, luego en la secundaria y finalmente hasta que hubo un equipo de manera oficial de mujeres en la prepa.

Me sorprende la introducción del documental, en donde se habla de que las imágenes que ahora yo veía de esta primera Copa Mundial estuvieron ocultas por 50 años, y todo porque eran mujeres jugando futbol.

110 mil personas en el Estadio Azteca en un partido de futbol femenil, la mayor asistencia en la historia, y nadie ha podido igualarlo en ninguna otra parte del mundo.

Miles de emociones me embriagaron el cuerpo. Primero, el sentido de identidad y reconocimiento con tantas mujeres a las que les gustaba el futbol como a mí, que en un principio era MUY mal visto ver jugar futbol a una niña. Quizá en casa, no tanto, pero fuera de ella sí.

A mí también me llamaron marimacha, me decían que jugaba como niño, y por supuesto que sufrí bullying y violencia física y verbal, hasta de niñas que cuando se sumaban a jugar con los niños y no jugaban bien, se desquitaban en alguna jugada conmigo.

Para mi suerte, siempre jugué bien. Me enseñé a defenderme en los juegos en la calle y con uno que otro raspón.

Éramos pocas niñas que nos lanzábamos los sábados o después del colegio a jugar y, en serio, se lo juro, lo disfrutábamos de sobremanera.

Así que por primera vez no me sentí sola en este deporte que tanto me gusta.

Otro de los datos increíbles: “En 1917 había más de 100 clubes de fut femenil en Inglaterra”. Wow.

El resto del documental fue emocionarme al ver las grabaciones de las jugadas en los entrenamientos de equipos de Dinamarca, Inglaterra, Argentina, Italia y México y sus partidos en México y Guadalajara.

La cobertura que la prensa le dio a esa primera Copa fue magnífica, incluso la calidad de las fotografías digitalizadas es bellísima, la edición que manejaron fue estupenda.

Sigo sin entender por qué tampoco a mí me hablaron de ellas, incluidos mis entrenadores.

Por eso tuve que escribirle a mi mejor amigo de la época, con quien tantas veces jugué futbol y me defendió de muchas, el buen Bernardo Quintana hasta Chile para compartirle mi sorpresa y mi nulo conocimiento en ese mundial.

Obvio él sí lo sabía, él siempre sabe todo con datos y mucho más del Estadio Azteca, su segunda casa.

La escena del Azteca lleno de muchísimos hombres enloquecidos y apasionados con el futbol me da esperanza de que un día volvamos a tener un Mundial similar. Que se recupere la pasión por el futbol sin juzgar a las mujeres, sin verlas con prejuicios e incluso de mostrar el apoyo para impulsar el deporte.

Hoy los aficionados de la Liga MX Femenil han llenado estadios como el de Tigres o Rayadas en Monterrey.

Ojalá en pleno 2024 los hombres de cuello blanco acepten impulsar a las jugadoras, al futbol y a la industria femenil.

Sería tonto y de ignorantes creer que las mujeres no podemos llenar un estadio, si ya hubo quienes sí pudieron, y sin la maquinaria que hoy hay.

Ojalá me toque verlo y estar allí haciendo historia.

