Los tiempos de crisis también son tiempos ideales para que aparezcan líderes y personajes que logran rescatar situaciones que lucen irremediablemente complicadas. Y precisamente en un momento de esos es en el que se encuentra la Selección Nacional y el futbol mexicano de manera general, por eso urge que aparezca el gran líder y el patrón de nuestro futbol.

Y a manera de agilizar el proceso de encontrarlo, siempre ha estado ahí. Siempre ha habido un gran poder que domina y que ha permitido que a veces algunos tomen ciertas decisiones, que no han sido las mejores. Pero ese gran líder es Emilio Fernando Azcárraga Jean, propietario de Grupo Televisa, dueño del America y cabeza de la familia que ha impulsado al futbol mexicano durante todos estos años es quien precisamente debe rescatarlo.

La sociedad del futbol mexicano tiene personajes de mayor y menor peso entre los dueños, pero jamás se ha puesto en duda la tremenda jerarquía que tiene Emilio Azcárraga. Entendiendo eso, teniendo claro el poder que significa y que posee Televisa dentro de nuestro futbol, es momento de que Emilio Azcárraga tome las riendas, es momento que el futbol mexicano recupere su lugar dentro de los futboles del continente y pueda aspirar trascender de manera internacional.

Muchas decisiones recientes de nuestro balompié han sido aprobadas desde la oficina de Don Emilio, pero hoy más que nunca el poder se tiene que centrar en él y que el proyecto Bicampeón, el proyecto del América de Azcárraga Jean, pueda ser quien rescate a la Selección Mexicana que hoy se encuentra hundida en una profunda crisis.

Como proyecto deportivo, el futbol mexicano necesita reaccionar. Necesita reaccionar porque en dos años será nuestra Copa del Mundo y nuestro Mundial no puede permitirnos tener una actuación tan espantosa como la tuvieron Sudáfrica o Qatar. No podemos ser unos anfitriones que no formen parte de la fiesta.

Ojalá, ojalá que Don Emilio rescate el futbol mexicano.

