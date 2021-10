América: grandilocuente

Son líderes de la competencia, y lo son con holgura, con garbo y, sobre todo, con suma eficacia.

Han perdido un solo combate de 13 jugados, y mientras otros clubes de supuesta alta envergadura y grandeza avientan salvavidas y celebran efímeras victorias, caso Guadalajara que por fin ganó con goles de César Huerta y Carlos Cisneros, dos futbolistas que poseen un escaso vínculo con el gol, o los Pumas que en urgencia ganaron su batalla contra el sorprendido Juárez FC, pequeños y ramplones éxitos que gritan como si se tratara de coronas, cuando son simples liberaciones de sus miserias, el América camina erguido, sin prisas, sin dudas, cuestionado como siempre y, a la vez, respetado como siempre.

Desde tu llegada, Santiago Solari, estableciste un rumbo claro, un estilo sobrio, un envidiable rigor y, sobre todo, seriedad. Dichas virtudes emanan de tu inteligencia emocional, de tu buena educación deportiva y personal, de tu amplia cultura, y de tu nula pretensión de protagonismo.

Resultado, una sólida y armónica cofradía que avanza con brutal seguridad, que sabe exactamente como lidiar cada enfrentamiento por más disímil que este sea.

Ganarle al América resulta un irresoluble galimatías, no hablemos de pretender exponerlo o evidenciarlo, eso es titánico, por no decir que imposible.

Algunos revoltosos jilgueros los acusan de no ser coloridos, ni salerosos. No se puede ser todo, eligieron el sendero de la templanza, de la mesura, y les ha resultado lapidariamente victorioso.

Son una escuadra jerárquica, poseen futbolistas con sitio, con enorme bagaje nacional e internacional, son tremendos jugadores, y se saben muy buenos, no lo andan vociferando en cada esquina, pero ejercen de descomunales jugadores.

De la mano y liderazgo como de Ochoa, Layún, Valdez, Aguilera, Aquino, Sánchez, Martínez, Córdova, y Martín, por mencionar los más connotados, transitan sin el menor miedo, sin rubor.

Se las saben al revés y al derecho, no existe escenario o situación que no conozcan por más emergente o caótica que resulte.

Por el momento no existe ninguna organización en el futbol mexicano que se les aproxime, hoy es, todos contra el América, y no me refiero por que sean ese club popular, amado y odiado al mismo tiempo, es por que individual y colectivamente están por encima, muy por encima de sus competidores.

Es cierto, la Liguilla acerca posturas, disminuye diferencias futbolísticas, y les permite a los menores atacar, y en ocasiones, descarrilar a los mayores, a los adultos.

Ya tendrá tiempo el América para atender esto en varias semanas adelante, mientras, permanece inmune a cualquier tipo de intento de bajarlo de la cima, paraje en el que se sienten cómodos y como en casa.

