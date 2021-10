Selección Nacional: Dual

Se fraguaron dos combates eliminatorios en el Estadio Azteca, el fortín mexicano que cobija a los nacionales y desprecia a los foráneos. Fueron dos batallas diametralmente opuestas, dos historias dispares, una de sufrimiento, un galimatías sin resolución, y la otra una contundente muestra de superioridad.

Vamos por partes, primero Canadá, la reconvertida, irreconocible y plausible Canadá, ya había amenazado en la Copa Oro que venía gestando una renovación medular y poderosa, en aquel torneo México ganó por circunstancia, fue puesto contra la pared, superado en el rubro físico, no mostró soluciones, pero ganó con un zapatazo tuyo Héctor Herrera.

Pues bien, lección no aprendida, el duelo del pasado jueves fue una copia a carta cabal de lo vivido en suelo estadounidense.

Los canadienses no modificaron un ápice su bravía y aventurada propuesta, jugarles a los mexicanos en todas las zonas del campo, volver a proponer un juego con descomunal desgaste físico, hacer larga y ancha la cancha, y los volvieron a evidenciar.

Los de Canadá, de tu mano Alphonso Davies, fueron un vendaval, y entre más caminaba el partido, mejor se veían, incluso estando abajo en el marcador no modificaron nada, siguieron al abordaje, asfixiando a los mexicanos que no tenían ni recuperación de la pelota ni regreso a posiciones de resguardo.

México no jugó mal, fue Canadá quien brindó un excepcional partido, siendo hasta injusto el empate. En este cruce quedó más que claro que utilizarlos juntos en medio campo Herrera y Guardado debe ser en partidos que la velocidad del mismo no sea alta, de lo contrario al pobre de Edson Álvarez, la cancha le queda enorme, como sucedió el jueves.

El otro asunto a resolver, la pareja de centrales, siguen sin encontrar quiénes deben ser, Montes y Araujo mostraron que jugaron cada quien su partido, y lo hicieron mal, no juegan o no saben jugar en sociedad, así es muy complejo, y el otro aspecto, fue que tú Hirving Lozano eres un monstruo, un genio, un estilete, una bestia, un descomunal futbolista.

Pasado el trago amargo, la segunda batalla fue ante Honduras, que cambió ocho futbolistas de su enfrentamiento ante Costa Rica, optaron por establecer barricadas que por tener gente de calidad, el resultado, fueron superados en forma y fondo.

México hizo una tercia de modificaciones, la más significativa, tu ingreso Sebastián Córdova, metiste gol, pero no jugaste al nivel que debes, en lo personal me pareces un futbolista maravilloso, piensas, y eso no le sobra al equipo nacional, pero durante muchos lapsos del partido caminaste sin ser partícipe del mismo, no te justifico, pero ponerte detrás del centro delantero te limita, tú debes jugar como interior, izquierda o derecha, o con total libertad, aun así no anduviste tan bien.

El oponente fue enclenque, fue lastimoso, una pena ya que Honduras históricamente ha montada selecciones fabulosas, y ahora son un remedo de aquellas notables generaciones, es un simple acompañante en la eliminatoria, mientras Canadá se ha rebelado ante su pasado, los de Honduras han olvidado el suyo.

México sigue avanzando en el Octagonal sin mayores sobre saltos, existen demarcaciones que están asignadas, incluso para el primer partido del Mundial en Qatar 2022, pero existen otras posiciones que siguen generando calambres al alma, la última línea del equipo nacional es muy frágil, quitando al portero, Guillermo Ochoa, que es figura, los cuatro del fondo no dan las garantías que se necesita para contender por cosas adultas.

Si en una Copa del Mundo no defiendes bien, no tienes chance de nada.

