Los equipos invictos de la NFL: ¿contendientes o pretendientes?

Cinco son los equipos invictos esta temporada: Bills, Chiefs, Seahawks, Vikings y Steelers. Como en cada inicio de temporada, hay equipos que sorprenden con rachas invictas, pero la gran pregunta es si estos equipos son realmente contendientes al Super Bowl.

Los grandes favoritos

Los Chiefs y los Bills no han sorprendido a nadie pues desde antes del inicio de la temporada eran favoritos para ganar el título. Josh Allen está teniendo un arranque de temporada digno de un contendiente a ganar el MVP este año y bueno los Chiefs, no hay mucho que pueda decir sobre ellos: son el mejor equipo de la liga.

La sorpresa

La gran sorpresa aquí son los Vikings. Antes de que iniciara esta temporada su futuro QB estrella, J.J. McCarthy, tuvo una lesión que terminó con su temporada y con ella la esperanza de sus aficionados. Sin embargo para sorpresa de todos Sam Darnold, el QB suplente, está teniendo una gran actuación y con una defensiva espectacular han logrado ganarle incluso a equipos contendientes como los 49ers y los Texans. El camino para Minnesota es complicado por su calendario pero con el nivel mostrado en estas semanas, no me sorprendería verlos en la postemporada.

Las dudas

Los ojos están sobre los Seahawks y los Steelers. Hay que darle crédito a Mike Macdonald por ser el primer HC de los Seahawks en iniciar una temporada 3-0 en su primer año con el equipo. La duda con los de Seattle son los rivales a los que ha enfrentado: Broncos, Patriots y Dolphins (con Skylar Thompson), esta semana 4 se enfrentan a los Lions y por fin sabremos si estos Seahawks son contendientes o más bien pretendientes.

Finalmente hay que hablar de los Steelers. Un equipo que ha sido dominante en su defensiva y con un Justin Fields que si bien no ha mostrado nada espectacular, ha logrado cuidar el balón y mantener a su equipo ganando. La realidad es que analizando el calendario que tienen los Steelers, la caída abrupta de los Bengals, su rival de división y la estadística que nos dice que su HC, Mike Tomlin, no ha tenido una temporada con récord perdedor, podríamos pensar que los Steelers se pueden colar a la postemporada, aunque ya en esas instancia no visualizo un futuro tan prometedor.

La Semana 4 siempre se destaca como un momento clave en la temporada de la NFL. Es el punto en el que las primeras sorpresas se asientan y las narrativas comienzan a tomar forma. Los equipos que logren una victoria esta semana pueden generar un impulso crucial, mientras que una derrota podría ser una señal de alerta temprana de problemas mayores.