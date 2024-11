Chivas no necesita un técnico de renombre, sino un proyecto serio y estructurado

Sin rumbo. Sin dirección. Sin pensar que se han quedado en el pasado. El presente abruma a unas Chivas que han perdido la brújula como equipo grande y parecen dar bandazos de lo que es un proyecto serio o al menos no se nota.

Alejados de una realidad bestial, hoy otros clubes emergentes como Tigres, Monterrey y, personalmente diría Pachuca, han crecido a pasos agigantados y lucen en el caso de los dos primeros como dos potencias cuyos debates pasan ya por el análisis si son grandes o no.

¿Y Chivas? Personalmente rechazo la opinión que Amaury Vergara no tiene los tamaños para dirigir los destinos del equipo. Nadie puede negar que en el pasado ha hecho grandes inversiones y no rindieron. Llevó a Ricardo Peláez, a Fernando Hierro y jugadores de talla, pero no dieron frutos porque la situación de Chivas está rebasada: Juega sólo con mexicanos, pero ojo, no son los mejores para estar en el famoso Rebaño Sagrado.

Ahora suena Óscar García, con quien presuntamente ya hay avances en su contratación, sin embargo podrían traer al mejor técnico del mundo y el problema no está resuelto: juegan sólo con algunos mexicanos de buena calidad, pero no sobran en el plantel.

Y no se trata de desembolsar las cantidades millonarias, pero los ejemplos más claros los dan Cruz Azul y Toluca: proyectos verdaderos con ideas claras de cómo llegar a los objetivos y no caer en el intento.

Cruz Azul diseñó un plan de trabajo sobre cómo quería que se jugara incluso identificando a Barcelona como el juego al que quieren aspirar. Cimentó una estructura con las personas clave y el éxito florece. Toluca de la mano de un Antonio Naelson se trajo a un jugador que sin nombre en su primera temporada fue campeón de goleo.

No fueron los nombres. Es el proyecto. ¿Alguien de ustedes sabe qué proyecto tiene Chivas a corto, mediano o largo plazo? ¿Quién ha salido a dar la cara por otro fracaso más? ¿Quiénes son sus directivos más allá del nombre?

Nada. Silencio y ocultamiento. El caos está apoderado de Chivas. Mientras no haya un camino pavimentado hacia el éxito, Guadalajara no tendrá ese protagonismo de antaño que se diluyó con el tiempo. Olvídense de los sombrerazos de Chicharito. Javier si ama tanto a Chivas debería preparar su retiro y comenzar a capacitarse para ser en el futuro ese técnico o directivo que haga una revolución en el equipo y lo lleve nuevamente a la grandeza que merece. Como jugador ya está perdiendo el tiempo…

Ojalá Amaury Vergara entienda de una mejor manera que Chivas está en poder de la gente y no de unos cuántos que tienen el deseo, pero no el conocimiento de poner al Guadalajara en el lugar que necesita como uno de los más grandes de México.

Por bien del futbol mexicano, el Rebaño necesita emerger de las cenizas para volver a entusiasmar a sus seguidores. No más burlas. No más errores. No más modas europeas. Fijen el proyecto de la nación chiva y denlo a conocer con objetivos claros antes que el Titanic llegue al fondo.

Chivas no merece su actualidad y la afición menos. Es tiempo de cambiar el presente y estructurar el futuro aunque tarde años. No puede haber más equivocaciones.