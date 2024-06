Cuidado, las Chivas ya tienen 'cracks'

Chivas ha volteado últimamente al mercado de jugadores mexico-americanos, en el entendimiento histórico que es muy complicado fichar talentosos jugadores mexicanos, porque se los venden al doble. Me puse a investigar si en selecciones hay algún futbolista o jugadores que sean el oxígeno para el futuro del Rebaño Sagrado, que necesita de sus fuerzas básicas, y desde las juveniles del Tri me revelaron que entre los elementos que tienen un gran futuro hay dos volantes creativos con los siguientes nombres, apúntale aficionado chiva: Édgar Uziel Vargas Loya, nacido en Tijuana, categoría 2009, y el ‘actor’ (por el nombre) Gael García (2008) que incluso, como parte de intercambio con el PSV, se fue a un campamento a Países Bajos y gustó altamente su desempeño.

“Juega muy cabrón (sic)”, me confesaron scouts del Tri, en relación a Uziel, quien incluso lo han tenido que subir de categoría por su altísimo desempeño. Sobre Gael me aseguraron que “cuidado”, porque el Rebaño tiene un buen trabajo en infantiles/juveniles que podrían explotar en el futuro para los jalisciences y Gael es uno de ellos. El tema es que les den la oportunidad y no traigan jugadores como Cade Cowell, que se ganó a la gente más por sus rizos oxigenados, que por su juego en la cancha.

Atlético de San Luis con ‘refuerzo’ de lujo: Chuyón Hernández

A ver no se vayan a confundir con que mi compañero, Jesús Hernández, juega futbol y se va a mudar a San Luis Potosí. No, lo que pasa es que hablé con gente del club para saber por qué le ‘cargaron’ la mano al 'Chuyón’, si de por sí ya es objeto recurrente (tristemente) de burlas en las redes sociales ¡no se vale! Sin embargo, dos fuentes cercanas, potosinas, me juraron que el equipo de marketing JAMÁS pensó en pasarse de la raya con el reportero, sino que simplemente lo montaron por ser un personaje popular.

De acuerdo a los argumentos que me dieron, cuando llegó la J17 pusieron el Estadio de Chivas y se preguntaron ¿qué falta? Y a alguien se le ocurrió la idea de subir al chuyazo asomado en el templo de las Chivas, pero sin ninguna malaintención.

Pues bueno, por qué les pongo que es un refuerzo, simple, estos confidentes se metieron a los números del video y me deslizaron que batió marcas en el último mes en las plataformas sociales del equipo. Chequen: el segmento tuvo casi 2 millones de impresiones; más de 25 mil interacciones; casi más de 600 seguidores en 24 horas y ha sido su publicación mas popular en Tik Tok y X en los últimos 30 días así que pues la idea les resultó positiva y el ‘Chuyón’, sin querer queriendo, les dio más números en lo que va quizá del año, porque seguramente va acumular más.

Al consultarlo con Jesús de inmediato reparó en decir “Qué se mochen” (jaja) porque eso, quieran o no, les va a generar una ganancia económica además de decir que su molestia fue por las reacciones de la gente en redes, no por el video.

Atlético de San Luis, por su parte, planea hacer algo en la J17 relacionado con el ‘Chuyón’ para limar malentendidos. Así las cosas... Refuerzo de lujo para las redes sociales del Atlético de San Luis.

La que podría venir en el caso Siboldi

Lo sucedido con la salida de Robert Dante Siboldi de los Tigres y todos los rumores que se armaron alrededor de su auxiliar, Miguel de Jesus Fuentes, probablemente no van a quedar ahí. Salvo los comunicados de ambos personajes, donde ofrecieron su postura, hay mucho hermetismo alrededor del caso y de todos los involucrados. Pareciera que se quiere pasar al archivo del olvido, con el paso del tiempo, sin embargo, todo queda en interrogantes no despejadas y especulaciones que quieran o no dañaron el prestigio en ambos lados confirmada o no la noticia.

Sé. porque pude averiguar, que en medio de todo este silencio en cualquier momento podría y, subrayo, PODRÍA, salir una demanda o querellas por parte de ambos personajes ya que se analiza seriamente la posibilidad de denunciar todo lo acontecido con la salida de Robert y Miguel hasta esclarecer realmente lo que pasó y lo que se ha dicho en los medios de comunicación.

Al ser una empresa privada la dueña de Tigres y no un club, sé que no ofrecerá ninguna postura oficial, mientras que queda en el aire entonces cómo y de dónde salió la información divulgada en la prensa. Será uno de esos misterios que muy probablemente queden enterrados, como otros tantos en el balompié mexicano, pero lo que es un hecho que hay una parte o dos inconformes lo que se ha elucubrado y esto podría tomar otros tintes legales.

Jimmy Lozano, con todo el apoyo grupal

Ahora que las cosas no marchan como se esperaba en Selección Nacional, me aseguran los más cercanos al equipo mexicano que hay mucho apoyo a Jaime Lozano por parte del equipo. Mis fuentes me revelan que es verdad que ‘Jimmy’ se ve tenso, pero en medio de esa seriedad y percepción es una persona amable que confía mucho en sus jugadores y espera que este lapso de preparación le permita llegar con buenas sensaciones a la Copa América donde abrirá con Jamaica.

Me ratificaron que el ambiente al interior es positivo, no obstante los resultados ante Uruguay y Brasil y que, desde su punto de vista, el estratega trabaja bien y es muy tranquilo. Lo que sí dolió fue la lista de baja que dio para la Copa América.

Me aseguran algunos allegados a jugadores que vendrán de regreso a México que no tuvieron simplemente mucha oportunidad porque Lozano ya sabe con quiénes iba a contar, por lo que no fue ninguna sorpresa su salida del representativo mexicano.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: SÍ O SÍ SE ACABARÁ LA MULTIPROPIEDAD; FONDE DE INVERSIÓN LO EXIGE A LA FMF