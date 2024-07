El decálogo del ‘Vasco’ Aguirre

Me di a la tarea de hablar con gente muy cercana a Javier Aguirre y me ofreció este valioso decálogo de la filosofía del Vasco ahora que va a tomar la Selección Nacional. Espero les agrade.

1. El manejo de prensa es fantástico. Es el número 1.

2. Sabe manejar el entorno de una forma perfecta. Es una persona que se sabe conducir con el presidente de la FMF, presidente de la república o con el encargado del mercado.

3. Habla muy bien con los jugadores. Tiene una gran comunicación con el jugador. Le saca su amor propio a cada futbolista.

4. Él necesita para tener éxito, un gran entrenador y un gran estratega a su lado. Esperan que sea Rafael Márquez.

5. Es un técnico exigente al máximo. Aunque sus equipos jueguen bien siempre quiere más.

6. Es un tipo que se muere con sus ideas. Nada lo hace cambiar de lo que piensa cuando tiene algo metido en la cabeza.

7. Cuando durante un partido ve perdidas sus ideas de inmediato acude a sus auxiliares para tratar de enmendar el camino que se descompuso.

8. Es un entrenador que permite el intercambio de comunicación con sus jugadores, abierto, pero obsesionado con el bienestar del jugador.

9. Su humor le permite llevar una buena relación con los jugadores. Son su prioridad en todo momento.

10. La disciplina es básica. Es otra de sus principales virtudes. Respeto, exigencia y disciplina.

Tigres se lleva una fiera como directivo

Gerardo Torrado está prácticamente cerrado con Tigres para ser su director deportivo después de la salida de Antonio Sancho. El ‘Borrego’ ha tenido un desarrollo importante en el lado administrativo, pues hay que recordar que estuvo ya con la Seleccion Nacional, junto al cuerpo directivo, de Juan Carlos Osorio y del propio Dennis Te Klose.

Posteriormente se recordará su sorpresiva salida cuando era director deportivo de la Selección Nacional lo que dejó molesto a Gerardo ‘Tata’ Martino, ya que aseguró llevaba una buena relación con el ‘Borre’ lamentando mucho su partida. La última participación de Torrado fue como director deportivo de la Global Football Innovation Academy en Estados Unidos, la cual me aseguran es una de las mejores academias formadoras de jugadores en aquél país con métodos excelentes. Me parece que Tigres tiene una fiera como directivo y ahora habrá que ver cuáles son sus resultados.

Renato Paiva, con alta presión

Estoy seguro que no habrá para el técnico Renato Paiva otra opción para entregarle la ‘11’ a los Diablos Rojos. Desde el interior del equipo toluqueño sé que la conquista de la siguiente estrella ‘urge’ (tal cual) ya que la directiva hizo un desembolso económico millonario, me aseveran, el más alto de su historia por lo que un resultado adverso que no sea el campeonato o mínimo la Final pondría en problemas al estratega portugués.

El club invirtió, insisto, como nunca antes, en todos los frentes y se espera que estos resultados sean positivos porque de otra manera podría haber decisiones fuertes. La directiva se ha querido mantener al margen en declaraciones porque están con entrados única y exclusivamente en la conquista de otra estrella más para su vitrina.

Toluca marcha invicto en el campeonato de la Liga MX y para esta temporada llegaron jugadores como Paulinho, Frankie Amaya, Jesús Gallardo y Luan García, lo que convierte al Toluca en uno de los equipos más reforzados del Apertura 2024.

¿Halcones la ‘competencia’ de Gallos?

Luego de haber sido presentado el equipo de Halcones de Querétaro me di a la tarea de saber si este equipo podría ser en lo futuro la competencia de Gallos Blancos de Querétaro, que debido a sus malos resultados, ha caído en el gusto de la afición queretana. Me di a la tarea de hablar con Ulises Zurita, expresidente precisamente de los de azul y negro y me explicó que por el contrario, la idea es que en el futuro se firme un convenio de colaboración entre ambas entidades para que haya un intercambio de experiencias y puedan ayudarse el uno al otro.

Como se sabe, Carlos Salcido es el nuevo técnico del cuadro y la decisión de llevarlo al banquillo se debe a su firmeza de alcanzar los proyectos que se traza. En ese sentido la idea del Querétaro es lograr el ascenso a la Liga de expansión por lo que su meta es estar lo más pronto posible en ese campeonato aún y cuando se sabe que a corto y quizá mediano plazo no hay ascenso. El dueño del equipo es Dante Eludier, CEO de Axen Capital, dedica a la tecnología financiera. Por cierto, la playera de los Halcones personalmente me gustó. ¿A ti qué te parece?

