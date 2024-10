Sólo quedan dos, dos de los màximos deportistas de todos los tiempos. Fernando Valenzuela es el primero en convertirse en leyenda para el deporte mexicano. El resto: Hugo Sánchez y Julio César Chávez siguen con nosotros y esperemos que por mucho tiempo.

En mi estancia en ESPN tuve la fortuna, el orgullo y la satisfacción de hablar con Hugo Sánchez aun comentarista de la cadena. Me sorprendió verlo llorar por la muerte del ‘Toro’ porque juntos marcaron una época dorada del deporte en México.

Mi generación (X) tuvo la fortuna de admirar y vivir la mejor época del deporte nacional con sus máximos íconos: El Niño de Oro, El César del Boxeo y la ‘Fernandomania’ que paralizaba el país, gracias a sus grandes hazañas, época que difícilmente se repetirá.

La columna quizá no sea como usted, amable lector, se imagina sobre hablar de lo que seguramente leerá de lo que fue un grande como Valenzuela, más bien de aquella anécdota en la que dentro de la oficina en dos ocasiones le dije a Hugo que lamentablemente por cómo es la cultura mexicana el ‘Pentapichichi’ sería valorado cuando trascienda y deje su gran legado futbolístico en la historia del balolmpié mexicano y español.

Tengo mala memoria y no recuerdo exactamente cuál haya sido su respuesta, pero de lo que sí estoy seguro es que Hugo, como sea, debería recibir en vida por parte de las autoridades y el futbol todo el reconocimiento a una carrera que hoy tenemos en la mente, pero que muchos no terminan de reconocer por la obtusa idea que hoy Hugo Sánchez se maneja con el ego y no con la razón.

¡Qué importa! Hugo Sánchez y Julio César Chávez aún están entre nosotros

La muerte de Fernando Valenzuela nos hace voltear a dos de nuestros máximos ídolos del deporte en México. Hay que disfrutarlos, respetarlos y honrarlos en vida. Recordar sus hazañas y escucharlo detenidamente porque algo deberán aprender las nuevas generaciones sobre cómo lograron sus blasones.

De aquella anécdota sólo recuerdo que el propio Hugo no se siente valorado por la figura que fue, es y seguirá siendo en la historia no solo del deporte, sino de nuestro país. Hugo y Chávez deben mantenerse en el olimpo y ser reconocidos hoy que están aquí no cuando una noticia fatal estremezca, como ayer, los corazones de millones de mexicanos que se sacudieron al enterarse de la muerte de Fernando Valenzuela, ‘El Toro’, que no recuerdo haya sido homenajeado en México, como se lo merecía.

Descanse en paz, Fernando, a quien tuve la oportunidad y fortuna de encontrarme en un hotel de Culiacán. Platiqué con él muy poco, porque sin duda era un hombre serio, pero amable. Desconozco si estaba ahí porque recién Diego Armando Maradona firmaba con Dorados de Culiacán de la Liga de Ascenso. Lo que sí sé es que conocí a una de las tres leyendas del deporte en México y eso me llena de orgullo.

Descanse en paz, Fernando Valenzuela, y disfrutemos y reconozcamos a nuestros íconos que nos dieron felicidad y nos hicieron por muchos años el orgullo de ser mexicanos. En vida , hermano… En vida…