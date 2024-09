Juan Román Riquelme y el América ¡vaya dúo!

Justo cuando Juan Román Riquelme empezó hablar de que había prometido una casa a su madre ese personaje serio, callado y aparentemente enemigo de la prensa se vino abajo. ¿Es Riquelme? Sí, sí no nos equivocamos el exjugador de Boca Jrs tenía un gesto sincero que abría el poder humano más que el futbolístico que lo llevó a ser investido en el Salón de la Fama.

Esa cara adusta cambió más cuando vi como amablemente accedió a tomarse fotos con aficionados que acudieron a la ceremonia. Luego me acerqué a él para entrevistarlo y ahí, justo ahí, apareció el Riquelme duro, hosco y antipático. Bueno, ese personaje que les describo fue tentado en su momento por América para reforzar al equipo en su momento, pero no hubo más allá de las negociaciones. ¿Se lo imaginan en las Águilas? Bueno, luego ya en mini entrevista me confirmó que su gusto sí hubiera sido jugar en nuestro país. ¿Imagínense nada más esa dupla? pues al menos esa idea se gestó, aunque su entorno me confesó no recordar en qué año.

La increíble utilización de la IA

La decimosegunda ceremonia de investidura tuvo en su programa dos detalles que dejaron a todos con la boca abierta. Gracias a la Inteligencia Artificial (IA) ‘revivieron’ a dos míticos personajes que significaron mucho en el mundo del futbol y la música para México: Antonio la ‘Tota’ Carbajal y José Alfredo Jiménez en un acto donde nadie daba crédito sobre cómo en la producción aprovecharon la tecnología para hacerla parte del programa de presentación del evento. La acción causó muchos aplausos y sorpresas, ya que nadie se esperó ver cómo estuvieron presentes estos dos grandes amigos íconos de la capital esmeralda. Gran momento y acierto lo hecho por Antonio Moreno y compañía. Por cierto, la ceremonia fue muy emotiva y aplaudida por las personas que asistieron al lugar.

‘Bota de oro’ para Riquelme

Mucha sensación causó en el lobby del hotel sede de la Investidura que unos empresarios leoneses tengan la licencia del tequila en homenaje a Diego Armando Maradona. Resulta que en estos días se presentará en Nápoles, Italia, dicho licor que en su presentación añeja es una zapato con la figura del ‘10’ argentino y una placa con su imagen muy llamativa que se comenzará a comercializar en México. El nombre del dueño de la marca es Víctor Torres y también del registro de los tenis (no podía faltar en León) del Diego que seguro causarán buena sensación. El tema es que esa bota iba a ser regalada a Juan Román Riquelme quien al enterarse del hecho aceptó con gusto que le fuera regalado el obsequio mismo que hasta noche fue imposible entregarlo. Detallazo para el 10 del 10 más mítico de los argentinos en la historia.

Arlindo do Santos ya tiene libro

Fue grato volver a ver a Arlindo do Santos en los pasillos del lobby del hotel sede de la decimosegunda investidura del Salón de la Fama. El exdelantero del América, primero en anotar un gol en el Estadio Azteca, sorprendió a propios y extraños ya que vendía su libro del mismo nombre donde cuenta todas sus anécdotas futbolísticas en forma muy agradable. También, quien sorprendió con que pronto saldrá un texto fue la exjugadora de la selección nacional y primera mexicana en jugar en el extranjero, Esther Mora, quien adelantó que viene un libro sobre sus memorias dentro del balompié femenil, precursora de lo que ahora vemos como ‘natural’ cuando en su época jugar al balompié femenil era sólo para hombres así que me da gusto que crezca la bibliografía futbolística que tanto hace falta a nuestro balompié nacional.