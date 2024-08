La Liga MX cada vez se devalúa más en América

Es increíble que en la década de los 90 el anhelo por crecer era una misión inmediata porque sabíamos que la Primera División tenía un gran potencial económico y deportivo, pero a través de las décadas se ve un torneo que se devalúa cada vez más con resultados como los que se están dando en la Leagues Cup.

Seguimos con la idea de que la Copa América estaría a nuestro nivel, pero ¿qué creen? Es la segunda versión del torneo donde la MLS nos ‘pone’ en nuestro lugar. En Cuartos de Final sólo dos equipos mexicanos, América y Mazatlán, siguen con la posibilidad de llevarse el torneo, pero prevalecen más los equipos de la MLS.

Sí, es verdad que el campeonato binacional trae cosas positivas a los clubes mexicanos, por los premios y exposición a nivel internacional, pero también dejan en claro que la Liga MX ya no representa una fuerza importante en temas deportivos a nivel del continente. Si alguien creía que somos la tercera potencia de América, pues es mejor ir guardando esos pensamientos y ponerse a trabajar. La estructura de los clubes es de primer mundo, pero los resultados de tercero, por lo que se han devaluado. Ha sido muy doloroso ver esta caída del balompié nacional en selección y clubes.

¿GLOBALIZACIÓN DE LA LIGA?

Es increíble que el torneo mexicano no se haya globalizado de una manera más pronta. Estoy de acuerdo con Carlos Aviña, director del Mónaco, quien asegura que México debe entrar a la diversidad de mercado como en Europa. En su equipo tan sólo hay quince nacionalidades y en México en los equipos prevalece mucho los jugadores argentinos, colombianos, uruguayos y paraguayos, pero pocos elementos de otras nacionalidades.

Salvo la llegada de la famosa moda africana (Biyik, Kalusha, Jean-Claude Pagal, entre otros africanos) el balompié mexicano se ha decantado por futbolistas de un tercer nivel porque hoy la mayoría de los sudamericanos prefiere ir a ligas de segunda categoría en Europa que pasar por México y su estrafalaria competencia donde en un día se puede disputar partidos de la Jornada 16, 13 y 8 o sea todo una revoltura digna de un campeonato organizadamente bien desorganizado... una lástima y creo que con el fondo de inversión se puede poner peor.

LUKA ROMERO ¿CÓMO PARA CUÁNDO?

El nulo trabajo con resultados en fuerzas básicas del balompié mexicano han hecho que hoy sigamos a la espera de la respuesta como jugadores como Luka Romero, a quien le propusieron vestir la ‘verde’, pero el futbolista pidió ‘pensarlo’, pero nunca dijo cuándo iba a ser la respuesta.

Es obvio, entiendo yo, que el jugador, quien actualmente juega en el Alavés de LaLiga, no tiene un interés en jugar con la camiseta tricolor. Es más, desde joven se ha decantado por la playera albiceleste, lo cual, está en su derecho de hacer aún y cuando haya nacido en Durango, México.

El categoría 2004 declaró que “los argentinos tenemos claro que tenemos que dejar todo dentro de la cancha", con lo cual deja en evidencia que su ADN es sudamericano y no mexicano y me parece perfecto. No habría que ponerle más atención. El tema es que cuando se dé cuenta que probablemente su nivel no está para un Mundial con los argentinos, esperemos entonces que no recule y piense que México le dará esa oportunidad, por lo que personalmente, siempre estaré en contra de los naturalizados por conveniencia como lo fue para mí el caso de Rogelio Funes Mori que se paseó en Qatar con la playera mexicana y sólo fue incluido por su compatriota el ‘Tata’ Martino por algunos minutos.

Si juegas para México que lo hagan con el corazón, no por el interés. De eso ya tenemos varios ejemplos y no han ayudado en nada más que llevarlos a pasear a otros países.

MEXICO-AMERICANOS ¿SON LA ESPERANZA?

Un punto que me llamó mucho la atención en las últimas entrevistas que he tenido es que en la actualidad muy probablemente el futbolista mexico-americano pueda tener una mejor formación que el mexicano. De acuerdo con información proporcionada por Andrés Lillini, durante la entrevista que le hice en estos espacios, su scouteo considera a 123 jugadores mexico-americanos.

¿Por qué pueden ser mejores que un futbolista nacido y criado como jugador en México? Es que, de acuerdo con lo dicho por Carlos Aviña, director del Mónaco, su formación puede ser mejor porque el trabajo que se hace en inferiores en Estados Unidos puede ser incluso más profesional y con mejores capacitadores. Ahí está el caso de Julián Araujo que salió del Galaxy de Los Ángeles para irse al Barcelona. El lateral comenzó su carrera con los galácticos para irse a Barcelona, luego a Las Palmas y terminar hoy en la Premier League con el Bournemouth.

El camino ascendente de un futbolista que no pisó suelo mexicano, pero que ya ha jugado en el representativo nacional, ha sido bueno. Ojalá salgan más, pero necesariamente un 9 que le hace tanta falta al balompié nacional. Quien sé que pinta bien, aunque falta mucho, es Da”vian Kimbrough, futbolista de 1.80m con 14 años que Lillini convenció para vestir la camiseta tricolor. Ojalá concrete su carrera para ser tomado en cuenta en la selección mayor. Lo aclaro, no hay que echar las campanas al vuelo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEAGUES CUP 2024: ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL