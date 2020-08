¿Qué separa a Marco Fabián de Juárez?

JUÁREZ Y FABIÁN, AVANZAN…

Hace semanas hablamos del interés de Juárez en los servicios de Marco Fabián, por lo que las negociaciones van lentas pero firmes, pues son detalles los que separan al mediocampista del cuadro norteño, como la duración del contrato y otros detalles que con un café se arreglan. Lo cierto es que las recientes incorporaciones a la directiva del equipo mexicano han pausado un poco los temas, pero lo que esta firme es que Bravos quiere a Fabián y el jugador sólo esta negociando en México con ellos, independiente de las llamadas para no dejar y para cumplir con el formalismo de Chivas, en especial de Ricardo Pelaez. El directivo rojiblanco nunca ofreció nada, solo dijo que las puertas estaban abiertas, pero sin oferta ni plan, sin embargo, el jugador dijo que con todo gusto, y se quedo a la espera de otra llamada. Esta semana es fundamental para acelerar lo de Bravos y que el mexicano tome el avión de Europa para Ciudad Juárez.

ZOPILOTEAN LA MÁQUINA

La increíble naturaleza del futbol mexicano a nivel escritorio, ese ADN que esconden pero se nota a leguas de distancia, esta esencia de 'chingar' al otro sin miramientos bajo la premisa de sacar provecho y beneficio personal. A este grupo de 'trabajo' que desde hace mucho tiempo opera por momentos en la FMF, en asesoría, otras veces en algunos equipos, en especial de Televisión Azteca, pues ahora ni más ni menos, y sin entender los tiempos que marcan los procesos y la justicia mexicana, se ha dado a la tarea de sugerir, proponer y candidatear a dos conocidos del futbol mexicano para la presidencia de Cruz Azul: Rodrigo Ares de Parga y Bernardo de la Garza. Este último, incluso ya prevé alguna reunión con un grupo de la Cooperativa para escuchar su propuesta de trabajo. Lo increíble es que su precursor no entienda los tiempos y espere a que primero se tenga que tomar la renuncia de Guillermo Álvarez, luego se nombre a una Asamblea Extraordinaria, se vote, y se nombre al mandamás de la Cooperativa, y luego se torne la nueva dirigencia en Cruz Azul, que es una de las múltiples empresas de La Cruz Azul, y que por orden de importancia económica la prioridad está por encima del futbol.

Por el momento son todas opciones sin bases firmes, sin apoyo unánime, más que recomendaciones telefónicas, en la búsqueda de recobrar el poco o mucho poder o control que se presumía en el balompié nacional.

COSTA RICA EN EL AZTECA Y BUSCA UN TERCER RIVAL

La Selección Mexicana tendrá un segundo partido amistoso fuera de la Fecha FIFA frente a Costa Rica y con puros jugadores de la liga local, al no estar dentro de los obligatorios para los clubes. Será en el Estadio Azteca, para después viajar a Holanda y enfrentar a su similar del país europeo. Ese juego será con otra selección, ya que al ser Fecha FIFA se podrá contar con los que militan fuera del país. De igual manera se busca otro choque para aprovechar la ida al Viejo Continente, aunque aún no hay nada cerrado, pero la instrucción es jugar tres partidos en 15 días, y así reducir los juegos pendientes de los contratos por derecho de transmisión.

LA DE CONTROVERSIAS INTENTA PERSUADIR JUGADORES

Pues ahora resulta que la labor de la Comisión de Controversias es convencer al jugador de no demandar, de no pelear, de ser sumiso y agachar la cabeza, y aceptar lo que el club ofrece, así este fuera del contrato o sea una mínima parte de lo establecido. El titular de la Comisión de Controversias, Víctor Garza, ha hablado directamente con los jugadores de las distintas divisiones para intentar convérselos de que acepten lo que los clubes ofrecen y así no haya ninguna controversia. De esta forma los clubes salen limpios, la FMF tiene menos manchas de las que ya tiene y así se da tiempo para echarse su café tranquilo, al tener menos trabajo. Increíble que un organismo que tiene que ser independiente y ver por los intereses en general del futbol mexicano se vuelque a favor de los generadores de los problemas en incumplimiento de contrato, repito, buenos para recibir, malos para dar…

