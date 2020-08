Pumas: Hugo Sánchez reveló que Chucho Ramírez le ofreció la dirección técnica de la UNAM

Sí le ofrecieron la dirección técnica de Pumas a Hugo Sánchez, así lo reconoció el mismo Pentapichichi en ESPN, donde explicó por qué se negó a tomar la oferta de dirigir nuevamente al cuadro auriazul.

“A Chucho Ramírez, le agradezco la llamada telefónica que me hizo. Chucho tuvo el detalle de llamarme para ofrecerme esa posibilidad y le dije que le agradezco mucho que haya sido el primero que me llamara para ver si estaba interesado en que tomara las riendas del equipo, pero le dije que este es un momento difícil por la pandemia, que no sabemos en cuánto tiempo va a venir la dichosa vacuna.

“A parte estoy en una situación familiar en la cual mis hijas quieren hacer la universidad aquí en Madrid y es uno de los motivos por los que estoy aquí con mi esposa. Y le dije que regresar a casa siempre me da gusto, pero este es un momento difícil no sólo para Pumas sino para el mundo, y que cuenten conmigo en un futuro cuando haya otra etapa que coincida. Yo no hablé con Chucho ni de dinero, ni de refuerzos, simplemente le dije que prefiero dejar que pase el momento difícil que está viviendo el mundo”, dijo a ESPN.

En tanto, Hugo reconoció la sorpresa que le causó la repentina renuncia de Míchel González, pues consideró que su amigo estaba haciendo un buen trabajo al frente de la escuadra universitaria, pero dejó entrever que su salida fue por la austeridad auriazul.

“Tengo buena amistad con Chucho desde la infancia y tenemos mucha confianza. Simplemente la sorpresa fue lo de Míchel que iba muy bien encarrilado, haciendo bien las cosas y de repente salió por los motivos familiares y personales que tuvo, y ahora están en la búsqueda de quién es el perfil idóneo para que se haga cargo de los Pumas, porque ya saben que la austeridad en Pumas en ese aspecto con la pandemia se ha acentuado más”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: LEÓN SUPERÓ A MONTERREY CON UN GOLAZO DE LUIS MONTES