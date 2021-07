Renato, a la espera de un sí del escritorio azulcrema

RENATO ESPERA UN SÍ… ESTARÍA PARA LA J3

Luego de reportar con América, y entrenar dos semanas con el resto del equipo y bajo las ordenes de Santiago Solari, quien le ha visto potencial para sumar a su sistema de juego y tener el visto bueno del cuerpo técnico, Renato Ibarra tiene muy altas posibilidades de sumarse al primer equipo de las Águilas del América para la Jornada 2 o 3 probablemente, sí es que recibe luz verde deportiva y de escritorio…

Esta semana es fundamental para Renato, ya que los encargados del área deportiva del equipo a nivel escritorio se reunirán con el dueño del equipo para analizar las posibilidades de la continuidad de Renato con América, luego de año y medio fuera del equipo, donde estuvo a préstamo con Atlas, y donde han notado un cambio en su persona. Para ellos ha sido constante en su terapia y sus visitas al psicólogo, y la directiva busca darle una segunda oportunidad después de ver el cambio en su conducta y con su familia principalmente.

Lo que es un hecho es que la última palabra la tendrá el dueño del equipo, luego de analizar las reacciones, consecuencias, imagen y más que podría darles el regreso de Renato, ya que en el tema deportivo, se sabe el potencial del jugador y lo que suele dar cuando está en el campo de juego, pero el tema a discusión es su comportamiento y conducta fuera de las canchas.

BENEDETTI Y CASTILLO, LOS SACRIFICADOS

Para ello, también se tienen que sumar una serie de factores, ya que el alta del décimo extranjero es para Nicolás Benedetti, sin embargo, hay amplias posibilidades de que éste salga del América y así se de baja en automático, para abrir lugar y éste sea ocupado por Renato, y dejar sólo en busca de equipo o de otra oportunidad al delantero chileno, Nicolás Castillo, quien no ha visto con los mejores ojos esta posibilidad, ya que el mismo atacante esperaban se abriera una plaza para poder tener oportunidad de regresar a jugar con América en un torneo oficial, sin embargo, para el cuerpo técnico esa posición con tres delanteros (Roger, Henry y Viñas) está completa, y la de volante por cualquier costado necesita competencia y calidad en cancha, por eso la inminente posibilidad de incorporar a Renato Ibarra en cuanto den luz verde y se abra el espacio.

El propio jugador está informado de tal situación y de tal oportunidad para regresar a vestir la playera del América, pero a la vez es consciente de lo que implica su regreso y de la posibilidad de que el dueño del equipo eche para atrás toda oportunidad, por lo que aprovecha los entrenamientos a conciencia y estar al 100 por ciento para cuando sea requerido por Solari o por cualquier otro entrenador. En caso de salir, tiene hasta septiembre la ventana abierta para buscar acomodo en otro equipo, aunque su meta y su objetivo es quedarse en Coapa.

ROMO, NI REGALADO NI BARATO

Mientras tanto, y luego de su buena exhibición frente a León, el Campeón Cruz Azul continúa diseñando su plantel, aunque la preocupación que les atañe es la posible salida de Luis Romo a Europa. En este momento continúan a la espera de una contraoferta formal del futbol español, en específico del Getafe, ya que el caso es distinto al de Orbelín Pineda, quien termina contrato en seis meses.

Luis Romo tiene contrato vigente por este torneo y otro año más, por él sí tendrían que ofertar por una compra de jugador, y que no sea menos de seis millones de dólares, cantidad que suena a poco para el mercado internacional, pero, está en base a que el jugador no costó tanto como estaban acostumbrados y llegó a la Máquina por una alta inversión, por lo que la opción para el Getafe o cualquier otro equipo que quiera al mediocampista de Cruz Azul será comprado y no regalado, y con una oferta contundente y buena para todas las partes.

Este tema también preocupa a Juan Reynoso, al ser uno de sus mejores hombres y pieza angular del esquema cementero, por lo que será complicado su sustitución y encontrar a un jugador que rinda la misma calidad y desempeño. Mientras llega o no la oferta ya han comentado y analizado opciones en cuanto a su reemplazo, y más porque el mercado internacional cierra hasta finales de septiembre.

