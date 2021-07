América: Renato Ibarra, primera opción de las Águilas por encima de Benedetti

La situación de Renato Ibarra dio un giro inesperado, ahora el atacante ecuatoriano es el Plan 'A' para ser registrado en lugar de Nicolás Benedetti, a quien ya se le busca acomodo.

Santiago Solari, entrenador de las Águilas, ya dio el visto bueno para que Renato Ibarra sea parte de su plantilla el próximo Torneo Apertura 2021.

Inclusive, el sudamericano ya recibió la primera convocatoria por el estratega argentino contra Atlante, sin embargo, debido a que solamente llevaba una semana trabajando con el primer equipo decidieron no darle minutos.

Contrario a Benedetti quien ya no fue tomado en cuenta contra los Potros, y aunque ha estado lesionado desde la pretemporada en Estados Unidos, se pudo saber que no fue tomado en cuenta porque ya no está en los planes del club.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTOS: CARLOS ACEVEDO MANDÓ MISTERIOSO MENSAJE TRAS NO ENTRAR EN EL JUEGO DE ESTRELLAS