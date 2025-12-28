Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Genoa de Johan Vásquez vs Roma? EN VIVO

El cierre del año en la Serie A tendrá un partido de alto voltaje cuando el Genoa del defensor mexicano Johan Vásquez visite a la Roma en el Estadio Olímpico de Italia, en duelo correspondiente a la Jornada 17 del campeonato. El compromiso representa una prueba exigente para el conjunto de El Grifo, que busca sumar puntos vitales antes del parón.

Genoa en Serie A I AP

El equipo genovés llega a este encuentro ubicado en la posición 17 de la tabla general, con apenas 14 puntos tras 16 partidos disputados. Su balance refleja una temporada complicada, con tres victorias, cinco empates y ocho derrotas, lo que lo mantiene muy cerca de la zona de descenso.

En cuanto al momento futbolístico, el Genoa no atraviesa su mejor racha. En sus últimos cinco compromisos suma solo un empate, dos derrotas y dos triunfos, resultados que han generado presión y la necesidad de cerrar el año con una actuación sólida ante uno de los clubes históricos del calcio.

Johan Vásquez en Italia I AP

Roma, obligada a reaccionar ante su gente

Del otro lado aparece la Roma, que pese a su irregularidad reciente, se mantiene en la quinta posición de la Serie A con 30 unidades. La Loba ha ganado 10 partidos y perdido seis, sin empates en lo que va de la temporada, un dato que refleja su estilo directo y arriesgado.

Sin embargo, el conjunto capitalino tampoco llega en su punto más alto. En sus últimos cinco encuentros registra dos victorias y tres derrotas, una racha que ha encendido las alarmas y que vuelve prioritario el triunfo en casa para no perder terreno en la pelea por puestos europeos.

Roma en Serie A I AP

¿Cómo llegan Genoa y Roma a este enfrentamiento?

El historial reciente entre ambos favorece claramente a la Roma, que en sus últimos cinco enfrentamientos ante el Genoa presume tres victorias, un empate y solo una derrota. Este antecedente convierte al equipo local en favorito, al menos en el papel.

Para Johan Vásquez, este partido representa una nueva oportunidad de consolidarse en la zaga del Genoa frente a un rival de peso. El defensor mexicano ha sido constante en el once inicial y su desempeño será clave para intentar frenar el poder ofensivo romano.

¿Cuándo y dónde ver el Roma vs Genoa?

FECHA: Lunes 29 de diciembre.

HORA: 13:45 (hora centro de México).

LUGAR: Estadio Olímpico de Italia.

TRANSMISIÓN: ESPN, DISNEY+.