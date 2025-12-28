Partidos de hoy lunes 29 de diciembre

El último lunes del 2025 llega con actividades en África y Estados Unidos

Los Angeles Rams
Los Angeles Rams | AP
Aldo Martínez
28 de Diciembre de 2025

A solo unos días de terminar el año, las acciones en el deporte no se detienen y traen la última bitácora del lunes en el 2025, trayendo espectáculo de la Copa de Naciones de África, NFL, Primeira Liga, Serie A y amistosos con equipos de la Liga MX y Liga de Expansión.

Serie A I AP

Futbol

El último lunes del futbol terra unos limitados pero entretenidos juegos, que si bien no son demasiados si prometen grandes acciones, arrancando en el viejo continente con la Liga de Portugal y de Italia, continuando con la Copa de África y cerrando en México.

Copa de Naciones de África

  • 10:00 Angola vs Egipto-Claro Sports
  • 10:00 Zimbabwe vs Sudáfrica-FOX ONE
  • 13:00 Zambia vs Marruecos-FOX ONE
  • 13:00 Comoras vs Malí-fox one
Copa Africana de Naciones I AP

Serie A

  • 13:45 Roma vs Genoa-ESPN
Serie A I AP

Primeira Liga de Portugal

  • 14:15 FC Oporto vs AVS Futebol SAD-GOLTV

Amistoso

  • 18:00 Tlaxcala vs Tuzos del Pachuca-Disney+

NFL

Las emociones del lunes terminan con el cierre de la Semana 17 de la NFL, trayendo un emocionante y decisivo duelo entre Los Angeles Rams ante los Halcones de Atlanta.

AP
  • 19:15 Los Angeles Rams vs Halcones de Atlanta. 
RÉCORD

TE PUEDE INTERESAR

Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Genoa de Johan Vásquez vs Roma? EN VIVO

Futbol Internacional | 28/12/2025

Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Genoa de Johan Vásquez vs Roma? EN VIVO
Entrenador de Sudáfrica critica falta de ambiente en la Copa Africana de Naciones

Internacionales | 28/12/2025

Entrenador de Sudáfrica critica falta de ambiente en la Copa Africana de Naciones
Julián Quiñones

Futbol Internacional | 28/12/2025

‘No quiero buscar un problema donde no lo hay’: Julián Quiñones responde ante las críticas
Te recomendamos
NFL 2025: ¿Qué equipos ya están eliminados de Playoffs?
Futbol
Serie A
NFL

LO ÚLTIMO