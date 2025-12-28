Partidos de hoy lunes 29 de diciembre

A solo unos días de terminar el año, las acciones en el deporte no se detienen y traen la última bitácora del lunes en el 2025, trayendo espectáculo de la Copa de Naciones de África, NFL, Primeira Liga, Serie A y amistosos con equipos de la Liga MX y Liga de Expansión.

Futbol

El último lunes del futbol terra unos limitados pero entretenidos juegos, que si bien no son demasiados si prometen grandes acciones, arrancando en el viejo continente con la Liga de Portugal y de Italia, continuando con la Copa de África y cerrando en México.

Copa de Naciones de África

10:00 Angola vs Egipto-Claro Sports

10:00 Zimbabwe vs Sudáfrica-FOX ONE

13:00 Zambia vs Marruecos-FOX ONE

13:00 Comoras vs Malí-fox one

Serie A

13:45 Roma vs Genoa-ESPN

Primeira Liga de Portugal

14:15 FC Oporto vs AVS Futebol SAD-GOLTV

Amistoso

18:00 Tlaxcala vs Tuzos del Pachuca-Disney+

NFL

Las emociones del lunes terminan con el cierre de la Semana 17 de la NFL, trayendo un emocionante y decisivo duelo entre Los Angeles Rams ante los Halcones de Atlanta.

19:15 Los Angeles Rams vs Halcones de Atlanta.