NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver LA Rams vs Atlanta Falcons?

Los Playoffs de la NFL están cada vez más cerca y, aunque los Los Angeles Rams (11-4) siguen en la pelea por mejorar su posición en la Conferencia Nacional, su margen de error se redujo tras una derrota reciente que les impidió pelear por el mejor sembrado. El tropiezo ante Seattle representó un golpe directo a sus aspiraciones en el cierre de la temporada regular.

Pese a sufrir ese resultado, los Rams han firmado una sólida campaña en 2025. El equipo promedia 30.5 puntos por partido y permite 19.9, cifras que lo colocan entre los conjuntos más completos de la NFC. Además, su ofensiva genera 396.7 yardas totales por encuentro, combinando un ataque aéreo explosivo con un juego terrestre eficiente.

¿Cómo van ambos equipos?

La derrota ante los Seahawks dejó una señal clara de lo cerrado que puede ser el camino rumbo a enero. En ese encuentro, Los Ángeles acumuló 581 yardas ofensivas, pero errores en momentos clave terminaron marcando la diferencia, una advertencia de cara a los Playoffs donde cada posesión puede ser decisiva.

En contraste, los Atlanta Falcons (6-9) llegan a este tramo final sin opciones reales de postemporada. Su temporada 2025 ha estado marcada por la irregularidad y los números lo confirman: el equipo anota 20.5 puntos por partido, pero permite 24.0, una diferencia que explica varias derrotas ajustadas.

A nivel ofensivo, Atlanta promedia 340.5 yardas por juego, registros alejados de los ataques más competitivos de la liga. A esto se sumó la lesión del mariscal de campo Michael Penix Jr., factor que terminó de descarrilar una campaña ya complicada.

¿Cuándo y dónde ver LA Rams vs Atlanta Falcons?

Fecha: Lunes 29 de diciembre de 2025

Horario: 19:15 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, E.E. U.U.

Transmisión: ESPN y DAZN

