Renato, con opción real de quedarse en América

RENATO, CON OPCIÓN DE QUEDARSE

Renato Ibarra ha regresado al primer equipo del América y con posibilidades de quedarse para el siguiente torneo.

Esto, por no encontrar propuestas firmes y convincentes por sus servicios, otro, por tener contrato vigente con América, y otro, porque de no querer tenerlo su actual club tendría que rescindir el acuerdo y pagar una fuerte cantidad por los años que le restan del mismo, por lo que en estos momentos y viendo que el mercado de fichajes cierra hasta septiembre, América lo incluyó en el primer equipo, incluso pese a que no tiene plaza de extranjero, ya que este torneo se reduce una. Sin embargo, si llegara a abrirse la plaza por la salida de otro jugador como Nicolás Benedetti, quien dicho sea no tiene contento con su rendimiento a la directiva ni al cuerpo técnico, ese lugar no sería para Nico Castillo, el delantero chileno que también busca equipo y que también tiene contrato vigente con las Águilas y con muy alto salario, sino que ese lugar sería otorgado a Renato Ibarra, y de esta forma podría sumarse a los trabajos y al equipo de Santiago Solari.

América lo excluyó del plantel hace más de un año por un tema legal, y lo prestó al Atlas, donde había la posibilidad de continuar, pero América tenía que pagar parte del salario al ser altos los honorarios del jugador. En su momento Juárez fue otro de los equipos que preguntó por él, pero al final nada se resolvió y ahora está entrenando en Coapa a la espera de una posibilidad de quedarse en el equipo.

Esto no excluye que la directiva y el mismo Renato busquen otro equipo donde pueda jugar el siguiente torneo, ya que le han buscado acomodo por todos lados, incluso la idea era de que no regresaba ni con la Sub 20 a entrenar, sin embargo las pocas propuestas, y donde la mayoría eran préstamos con mitad de salario y la otra el América, no han convencido al equipo de cederlo, por lo que seguirán en busca de un equipo que pueda albergarlo para los siguientes torneos, y de ser compra, mejor.

SANTI MUÑOZ SE QUIERE IR LIBRE

Tal parece que la salida a Europa del jugador mexicano tiene que ser peleando, por la puerta de atrás o señalado. Esto por otro caso de finalización de contrato, donde el jugador no quiere firmar con su actual club una renovación para irse libre en diciembre.

Es el caso de Santiago Muñoz, delantero de Santos, quien no ha llegado a un arreglo con su directiva e incluso ya dejó la pretemporada de su equipo para arreglar su situación contractual.

Y es que desde hace seis meses el delantero mexicano quiere emigrar al futbol europeo, incluso es de todos sabido las condiciones futbolísticas y físicas que conjunta, sin embargo, el club de Torreón no le dio luz verde a su salida a la liga de Bélgica, y ahora no quiere renovar su contrato para contemplar una posibilidad de jugar en Europa, ya que de firmar la extensión, el club pediría mucho más dinero por su salida, y en tiempos de un mercado sobrevalorado e inflado, no se va por menos de cinco millones de euros. Por ello, el jugador prefiere arreglarlo de manera directa y con un estatuto FIFA que le permite negociar con seis meses de contrato vigente con quien guste y así cumplir con el sueño de jugar en Europa.

AFICIÓN MEXICANA, TOLERANCIA CERO

Este miércoles juega la Selección Mexicana frente a Guatemala, selección que tiene cinco días de preparación en este torneo, sin embargo, la preocupación del cuadro mexicano no está en la cancha, y déjenme decirles que tiene varias, como la falta de gol y algunas posiciones que no tienen suplencia natural, el real motivo que tiene sin dormir a más de uno en la selección es la tribuna, y el comportamiento de la afición mexicana. Concacaf ha tenido reuniones con la FMF y con Selección Mexicana en donde han prometido endurecer sus protocolos y ser más reactivos y duros, como detectar y sacar del estadio a los que irrespeten al despejar el portero rival, incluso tienen contemplado la suspensión del partido como medida ejemplar, ya que la tolerancia no será una virtud que se contemple en estos momentos con los aficionados presentes.

NI LA MITAD HAN VENDIDO

Afortunadamente para la Selección Mexicana, no así para la Concacaf, la venta de boletos hasta este miércoles por la mañana va lenta y no se espera la misma respuesta que el fin de semana, por lo que hoy el afectado es el organizador por no tener la entrada esperada y no hacer el negocio esperado con el estadio lleno, y con ello poco o mucho beneficiado el cuadro mexicano al no contar con su afición al 100 por ciento en el estadio, lo cual hoy en día es de mucha ayuda, debido a su último y reciente comportamiento en el estadio.

