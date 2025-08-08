El Reporte Ponce: Brian no quiere irse del América

Novela. Las certezas: al representante de Brian Rodríguez, el Chino Lasalvia, le urge que se vaya a Medio Oriente por la comisión que le toca y presiona a través de medios; el Club América le presentó esta semana una oferta de renovación, pero al promotor le pareció insuficiente; el Rayito reconoce que a su carrera le conviene seguir en el Nido para ir al Mundial con Uruguay y las Águilas saben que si no renueva y no lo venden ahora, en enero puede acordar con otro club para irse gratis en plena Copa del Mundo.

Más hechos: la cláusula de rescisión de Rodríguez es de 20 millones de dólares y la propuesta del Al Rayan de Qatar, que ronda los 10 mdd, es la primera seria de todas las que ventiló Lasalvia, pues las anteriores eran de risa. Uno más: el agente charrúa y el presidente deportivo, Santiago Baños, no tienen buena comunicación, al grado que el promotor (que también es barrabrava de Peñarol) lo insultó públicamente.

Y así, esta novela se terminará destrabando con un protagonista único capaz de inclinar la balanza, Brian Rodríguez: acepta la renovación para buscar Mundial e irse después, o escucha a Lasalvia para llenarse de petrodólares con el riesgo de sacrificar su carrera en Selección. Veamos.

AGENTE DE SAINT-MAXIMIN ES EL BLOQUEADO

Tramposo. A pesar de la sanción y el bloqueo de FIFA sobre Alex López de Pitz Group, representante del que te conté que operaba sin licencia y ahora pelea en instancias legales desde México, resulta que fue el encargado de traer a Allan Saint-Maximin al Club América, equipo del que es promotor de cabecera. A pesar de que el castigo le impide inmiscuirse, el agente se pasó por el arco del triunfo el dictamen y fue quien hizo la negociación, escudado en que su socio, César Morales, sí tiene cuenta con el requisito para brindar los servicios de la agencia y es el que ahora firmará. Veamos si ahora se atreve (o lo dejan) salir en las fotos en Coapa.

EL DENSO HUMO RAYADO: GRIEZMANN

Distractor. ¿Cómo puedes desviar la atención de la crisis que atraviesas? Inventa una noticia más grande. Y así sale lo de ‘la opción de Rayados para ir por Antoine Griezmann’, una estrella internacional que recién renovó con el Atlético de Madrid, donde percibe casi 10 millones de dólares anuales. Y la afición regia está feliz, con la ilusión de que el francés campeón del mundo arribe a la Sultana, olvidando las temporadas sin títulos desde que tomaron las riendas Filizola y Tato Noriega. La ironía es que desde FEMSA les ordenaron adelgazar la nómina ante la falta de resultados.

ARGENTINA: EL FELIZ PROBLEMA DE MÉXICO

Apurado. Luego de cancelar su gira por Asia, la Selección de Argentina se acercó a Doña Fede para decirle que ya por fin estaban libres en octubre para jugar con México un amistoso en Fecha FIFA, el problema es que el Tri ya tiene pactados duelos contra Colombia y Ecuador, este último en Guadalajara, llevado por gobierno estatal durante ‘Las Fiestas de Octubre’. La idea de la Albiceleste era disputar el duelo con los nuestros en Chicago, pero me dicen que es difícil cancelar los compromisos pactados, a pesar de que podría ser la última oportunidad de enfrentar a los campeones antes del Mundial 2026. Veamos.

