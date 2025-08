El reporte Ponce: Pero América es el de la crisis...

Confundidos. Casi todos, incluidos algunos americanistas, se ensañan con las Águilas por no ser campeones en la Jornada 3 de Liga MX, al bajo rendimiento lo tachan de crisis. Pero cruzazulinos anoche vivieron una humillación histórica y ya piden un cambio de técnico. Pero chivahermanos anoche tropezaron de nuevo y comprobaron que su proyecto es insuficiente para volver a Concacaf. Pero rayados vieron como suman otro torneo sin título, aunque presumen mucho dinero. Pero con todo, la crisis que acentúan es la del América, ¿no?

LARCAMÓN SIGUE FIRME TRAS RIDÍCULO

Grotesco. La peor derrota de un mexicano en partido oficial ante un club de la MLS la recibió Cruz Azul en Seattle, un 7-0 para los libros de historia, escrito en las páginas de las mayores vergüenzas. La humillación fue un balde de agua helada para muchos aficionados y especialistas que pidieron la cabeza de Larcamón, sin embargo, no se marcha el estratega recién desempacado. Me aseguran que aunque está golpeado el grupo, habrá protección para no desmoronar un proyecto en el que hay mucha fe para conquistar títulos. Veamos.

EL PEOR MOMENTO DE CHIVAS

Contraste. El Guadalajara de Milito se llenó de esperanza con las Copas de Zacatecas o Morelos, pero olvidó que eran amistosos ante equipos de divisiones inferiores; se renovó la ilusión con refuerzos como Efraín, Cotorro, Campillo o Ledesma, pero aún falta que funcionen en el campo. Chivas quedó fuera de la siguiente Concacaf por su falta de protagonismo en Liga MX y esta Leagues Cup aparecía como opción para ganar un boleto alcanzando al menos Semifinales, sin embargo, aunque mandó cuadro de lujo ante el cuadro alternativo de Red Bull y su afición pintó rojiblanco Nueva York, perdieron y están casi eliminados. Será otro semestre aciago para el Rebaño.

A TIGRES LE URGE UNA LIMPIA

Angustia. Tigres tiene que hacerse una limpia ya antes de volar. Después de rozar la tragedia en su llegada al aeropuerto de Toluca por la J3 el fin pasado, cuando el avión tocó pista, pero debió alzar vuelo de inmediato porque fue sacudido por una ráfaga de viento, pues ahora les tocó en la Leagues Cup, y dos veces más. Resulta que tras la victoria en Houston, el equipo felino iba a viajar en charter a San Diego el miércoles, pero sorpresa: a la aeronave le fallaron los motores y no pudieron despegar, así que se quedaron en Texas. Y ayer, cuando ya estaban a bordo para ir a California, detectaron que había nivel bajo de aceite y las autoridades locales no permitieron que volaran. Me cuentan que los felinos estuvieron 5 horas varados, hasta que bajaron y de nuevo subieron cuando se los permitieron, llegaron a la costa Oeste para jugar hoy contra el equipo del Chucky Lozano. Parece broma, pero es anécdota.