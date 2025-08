Te quedó grande un torneo tan chico

Que Juárez y Mazatlán, dos de los proyectos más precarios, intrascendentes y limitados de Liga MX, estén entre los cuatro que califican a Cuartos de Leagues Cup a falta de la última jornada exhibe a los poderosos, populares y protagonistas que están casi eliminados, como América, Monterrey, Chivas y Cruz Azul. Es decir, si dos proyectos sin rumbo pudieron colarse, los que aspiran a ser campeones cada certamen no tienen excusa.

Y es cierto que las condiciones para los clubes mexicanos los colocan en desventaja frente a los de MLS, por el calendario, la logística y los traslados, pero Tigres y Toluca son ejemplos de que con estas circunstancias aún se puede estar metido a la fase eliminatoria, pues se sobre pusieron a lo más complicado.

TIGRES ES MODELO, ¿LLEGA IDRISSI?

Es extraordinario lo que ha pasado el club felino en sus viajes desde la J3, con el sobresalto en Toluca, hasta el traslado de Houston demorado un día por problemas en el motor y al siguiente, varados por más de cinco horas (tres arriba del avión) por falta de aceite, sin entrenamiento, desgaste físico y mental. Pero también si pretextos: “En ningún momento nos quejamos, tenemos una propia ley, hay cero quejas”, lanzó Guido Pizarro. Ejemplar. Y el único perfecto con dos triunfos.

La Leagues Cup no se salva de los rumores de transferencias de verano y se desató este fin la de la posible llegada de Ousama Idrissi a Tigres procedente del Pachuca, sin embargo, me confirmaron que no existe negociación en marcha, pues parece más empujado por el agente que quiere colocar al marroquí luego de fallar en las dos ventanas anteriores en venderlo y ver devaluado su costo.

EL PLAN DE PUMAS SIN KEYLOR

Club Universidad se debate entre los que están por calificar y los que consumarán el fracaso de otro torneo sin título. Ante el Inter de Miami se juega la vida, y sin Keylor Navas, su estrella y capitán, expulsado ante Atlanta United por salvar la victoria. Efraín Juárez está en una encrucijada respecto a la portería: están registrados otros tres porteros, el desafortunado Rodrigo Parra y Miguel Paul, dos juveniles que salieron a la banca, así como Pablo Lara, quien ya está entrenando y casi listo para jugar. Me dicen que el entrenador quiere respaldar al arquero de 17 años que influyó con sus errores en las derrotas en el inicio del Apertura 25, ¿pero se atreverá a ponerlo si se juega el pase en Leagues Cup? Veamos.

