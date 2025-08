‘El Patrón' Alberto regresa… ¿a la Triple A o a WWE?

Que si va para WWE, que si lo echaron de Triple A, que si todo fue un ángulo, que si regresa a los independientes… todo mundo se pregunta: ¿qué va a suceder con ‘El Patrón’ Alberto?

A ver, preguntando con mis fuentes, algo es seguro: el viernes pasado fue su última lucha en una función grabada para la televisión con Triple A. La estipulación del destierro, si perdía contra El Mesías, fue legítima. Por lo tanto, esa despedida en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera fue real, así como esas lágrimas y el agradecimiento a todos los fanáticos que lo apoyaron, corearon su nombre y sufrieron con él cuando se escuchó la tercera palmada que significó su adiós.

Y ni qué decir de ese emotivo abrazo con su padre, Dos Caras, a quien agradeció y le dedicó unas palabras antes de marcharse, por última vez, de un escenario de la Caravana Estelar.

Ahora bien, ya sé que en este punto muchos se están preguntando: ¿y por qué se sigue y seguirá presentando en funciones con elenco de Triple A? La respuesta es simple: esos son compromisos previamente pactados con promotores, que cumplirá como debe ser. Pero ya no habrá más ‘Patrón’ Alberto en funciones televisadas de Triple A. La última, reitero, fue el viernes.

Por otra parte, existe la teoría de que ‘El Patrón’ Alberto salió de Triple A para enrolarse de lleno a WWE, la empresa en la que fue estrella hace algunos años, ganando títulos, luchas importantes y en la que lo vimos convertirse en figura como Alberto del Río.



¿Va a suceder? Pues, a ver… ha habido acercamientos. Él mismo lo ha dicho públicamente. Quizá no negociaciones formales, pero en este momento es un hecho: está más cerca que nunca de regresar a WWE, y les voy a explicar por qué…

La conexión que generó ‘El Patrón’ Alberto con la afición no la había tenido en años, o incluso nunca a lo largo de su carrera. Esa manera de enganchar a la gente, de generar calor, como se dice en el mundo de la lucha libre… Primero, siendo un rudo —rudísimo— que con el micrófono era capaz de enardecer al público y levantarlo de sus asientos. Y luego, pasando al bando técnico, convirtiéndose en un abrir y cerrar de ojos en el favorito de todo mundo. El apoyado, el idolatrado en cada función. El auténtico… ¡Campeón del pueblo!

Esa entrega y apoyo del público no sólo se vio el pasado viernes en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, cuando lo ovacionaron en su presentación y luego lloraron con él cuando cayó derrotado. También se dejó sentir en los dos SuperShow que tuvo WWE en México, el sábado y domingo de la semana pasada.

¿WWE no se da cuenta de esto?

Claro que lo hace. Y sabe de antemano que su mejor cliente —la afición— está exigiendo que firme a ‘El Patrón’ Alberto. Que lo lleve de regreso a su roster por última vez para ver el surgimiento de Alberto del Río. Y ni qué decir de verlo en la próxima Triplemanía XXXIII, en la cual no está programado… ¿Pero ustedes se imaginan lo que sería no verlo ahí? Si en el evento de WWE en la Arena Ciudad de México la afición lo pedía, coreaba su nombre al punto de ser ensordecedor…

Yo no quiero pensar qué va a suceder el próximo sábado 16 de agosto, en ese mismo recinto, si no ven al Campeón del pueblo.

El mensaje es claro: si WWE quiere entrar con el pie derecho a México, y que la primera Triplemanía que produzca sea todo un éxito, debe pensarse dos veces si va a dejar fuera del evento a ‘El Patrón’ Alberto… el luchador con más calor que hay en este momento en el país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Triplemanía XXXIII será al estilo WWE