Triplemanía XXXIII será al estilo WWE

La lucha libre mexicana está en su prime, y ejemplo de ello es el histórico evento que se vivió el pasado viernes en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, donde Triple A y WWE unieron fuerzas por primera vez en México para dar apenas una pequeña muestra de lo que se viene en el futuro. Y de una vez les digo: ¡agárrense!, porque lo que veremos en Triplemanía XXXIII, el próximo 16 de agosto, simplemente será es-pec-ta-cu-lar.

Y es que no sé ustedes, pero yo tenía años —años— sin ver una reacción en el público como la que generó Dominik Mysterio, el hijo de Rey Mysterio Jr., que por primera vez se presentó en suelo mexicano como luchador. Y lejos de ser abucheado —como se supone debía suceder por su personaje de heel— la afición simplemente se le entregó, coreando su nombre y, desde ya, convirtiéndolo en el gran favorito para quedarse con el Megacampeonato frente al Hijo del Vikingo, actual monarca, Dragon Lee y El Grande Americano, quien, por cierto, fue otro luchador de WWE que se ganó al público con su destacado español y un par de promos al micrófono que enloquecieron a los presentes.

¿Megacampeonato cambia de nombre?

Precisamente, hablando del Megacampeonato, es probable que para Triplemanía XXXIII cambie de nombre. Y es que, para quienes no lo hayan notado, Dominik Mysterio en su promo mencionó que, de coronarse, se convertirá en King of the Luchadores (Rey de los Luchadores), que es precisamente la marca que hace meses medios estadounidenses reportaron que registró WWE y que daría nombre al torneo o cinturón que avalará al campeón de AAA en esta nueva etapa.

A falta de confirmarse más luchas, otra que apunta para formar parte de la cartelera en Triplemanía XXXIII será una por el Campeonato Reina de Reinas, en donde Flamer lo expondría ni más ni menos que ante Faby Apache —que recién reapareció en Triple A— y contra Natalya, la luchadora canadiense de WWE que hizo su debut en la Caravana Estelar en la función del pasado viernes.

El 1 de agosto WWE toma el control de AAA

Pero más allá de las luchas, ¿qué tendrá de especial la Triplemanía XXXIII? Pues tomando en cuenta que desde el próximo 1 de agosto WWE asume de manera formal, se los puedo confirmar: será el primer evento de AAA en México producido y controlado por WWE, lo que significa que toda la producción para esa función en la Arena Ciudad de México correrá a cargo de Triple H y su equipo. Entiéndase: escenografía, entradas, programa y, obviamente, historias, guiones y desarrollo de cada lucha.

Por cierto, Triplemanía XXXIII se podrá ver gratis por el canal de YouTube de WWE, lo que representa un cambio importante, ya que durante los últimos años Canal Space y la plataforma HBO Max habían sido los medios por los que se podía ver la magna función de la Caravana Estelar. Y desde ya les adelanto: que no les sorprenda si, para 2026, los eventos de Triple A puedan llegar ni más ni menos que a Netflix.

En contraparte, el evento del pasado viernes en el Juan de la Barrera también fue histórico porque fue el último producido directamente por Triple A, lo que significó el cierre de una etapa para muchas personas. Y no sólo me refiero al que todos piensan, Alberto ‘El Patrón’, sino también a otros luchadores que por años fueron parte de la Caravana Estelar y que ya no volverán a estar en un evento grabado para la televisión de la empresa —al menos no por ahora—. Entiéndase: Cibernético, Charly Manson, Chessman y algunos más…

¿Qué pasará con Alberto ‘El Patrón’? Esa es la pregunta que todo mundo se hace. Hasta ahora, lo único seguro es su salida legítima de Triple A: no habrá más de él en la Caravana Estelar e incluso tampoco de Dorian Roldán, quien, tras ese escandaloso guitarrazo en la cabeza, cierra su etapa como parte de un ángulo.

Regresando al caso de El Patrón, yo no descarto que resurja como Alberto del Río y lo veamos nuevamente en WWE, al menos una última vez. Pero eso debe suceder en un momento especial, apareciendo por sorpresa en un lunes de RAW o en un magno evento, como SummerSlam, por ejemplo, que se llevará a cabo los próximos días 2 y 3 de agosto.

