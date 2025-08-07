Más multipropiedad en Concacaf

Se consumó el fracaso de los más grandes, poderosos y populares con la eliminación de Pumas en Leagues Cup. Toluca, Pachuca y Tigres amarraron su pase a Cuartos, mientras Puebla espera que Juárez no le quite el lugar. Y con esto, los Tuzos deben quedar entre los tres primeros para volver a Concacaf, y si también lo logran Diablos o felinos, pues calificará automáticamente León por ser el que sigue sin boleto en la tabla anual de Liga MX. Y así vendrá otra bronca para la Confederación que dio de qué hablar en el Mundial de Clubes: de nuevo habrá multipropiedad en el torneo regional. ¿Y ahora qué aplicará, mi querido Francoliever?

CRUZ AZUL AÚN BUSCA CULPABLES

Pues luego de que Televisa no buscara al Ingeniero Velázquez para dar su postura por lo que publicó TUDN del caso Giakoumakis, el mandamás cementero habló en ESPN y fue claro: están seguros de que la filtración de documentos no fue desde la alta esfera de la Cooperativa, creen que fue desde el club celeste, de quienes querían raspar a Iván Alonso. David Faitelson posteó un video tras la llamada de atención que recibió en Televisa y trató de exculpar a Éder Velázquez, principal sospechoso junto a Gilberto Palafox, los exasesores de presidencia celeste, de generar la difusión de la información confidencial. Dicen en mi pueblo que explicación no pedida, acusación manifiesta. Me cuentan que en las oficinas por Gran Sur aún hay mucho calor por lo ventilado y buscarán que paguen los que cometieron la indiscreción. Veamos.

RIDÍCULO TRAS RIDÍCULO EN VERACRUZ

El Gobierno veracruzano que encabeza Rocío Nahle no sale de un problema con el Pirata Fuente porque ya entró en otro. Al absurdo problema de la obstrucción de visibilidad en varias zonas del graderío del estadio, por construirles encima torres de palcos, le encontraron una salida ridícula: el titular de Infraestructura y Obras Públicas del estado, Leonardo Cornejo, avisó que la solución al problema será... ¡cerrar la zona de butacas que no ven el campo! Y ya. Mejor clausurarán los lugares, que nadie se siente ahí y así San Se Acabó. Vaya genios.

CANAL FOX LE PELEARÁ A TELEVISA

Pues me contaron que la gente de Canal Fox en México, o Fox en TUBI de Fox Corporation, se reunió en Europa con el equipo de TEAM Marketing que aún lleva los derechos de la Shempions League de la UEFA fuera de Estados Unidos, mercado donde ya trabaja Relevant, la empresa gringa que comercializará y venderá el certamen a nivel global a partir de la campaña 27-28.

Me cuentan que no sólo fue para afinar las transmisiones del campeonato por La Orejona en México, sino que sirvió para empezar a sembrar la semilla de algo más grande: como TEAM Marketing será la empresa que llevará la venta de derechos de la Selección para la FMF tras el Mundial 2026, Canal FOX, el de los Murdoch, ya avisó que entrarán a la puja por hacerse de las transmisiones del Tri. Así como lo lees, están dispuestos a librar batalla con Televisa y los demás postores por los partidos del equipo de todos. Se pondrá bueno el agarrón.

LA F1 TENDRÁ NUEVA DOÑA TELE

Y ya por no dejar, me contaron que Fox Sports México de Grupo Lauman acaba de perder los derechos de otra gran competencia, ahora la Fórmula 1 a partir de 2026. Es decir, no sólo se le fueron los clubes de Liga MX, la Shempions y la Conca, sino que ahora se marcharán las transmisiones del máximo campeonato del automovilismo, y justo cuando apunta a regresar mi Checo Pérez. Hace algunos meses ya defraudaron a aficionados mexicanos cuando no pasaron el GP de Miami por una deuda cercana a los 1.5 millones de los gringos.

Y te preguntarás ahora quién será el ganón para transmitir... Pues me enteré de que la señal que pasará la Fórmula 1 a partir del 2026 será ni más ni menos que la de Televisa. ¿Te gusta el cambio? Veamos.

