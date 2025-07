Keylor Navas, el salvador de todos...

Cuando digo 'de todos' me refiero a PUMAS en general. Así es amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, Keylor llegó para salvar primero a mi querido 'Efraín Juárez', quien empezó muy mal este torneo perdiendo los dos juegos, luego al 'equipo', que en dos partidos ha recibido seis goles, después a 'Aaron Ramsey', quien aún no debuta y la afición se empieza a desesperar y por último y sobre todo, llegó para salvar al joven 'RODRIGO PARRA', quien ha tenido el peor debut que hubiese deseado y soñado.

Y aquí sí quiero particularizar dicha SALVACIÓN porque la llegada del experimentado y talentosísimo portero costarricense (no perderé tiempo enumerando sus logros porque ya todos los conocen), hará olvidar un poco, ¿o mucho?, la presión y tristeza que debe tener el cancerbero de 17 años tras sus dos primeros, únicos y pésimos partidos en la primera división profesional. Imagínense tener que haber defendido la valla universitaria un tercer duelo de forma consecutiva allá en QuerétaROCK este viernes. ¡Pooooooooobre chavo!, no jodannnnnn...

Bueno, afortunadamente eso no sucederá. Además, aquí entre nos, pocas veces alguien en la vida que tiene otra oportunidad ante una falla habría sido merecedor de oooootra más, ¿no les parece? Más allá de poder ser una situación algo extraña, sería CRUEL para Rodrigo.

Por eso afirmo que lo mejor que le pudo haber sucedido a este gran guardameta, pero de la "SUB 17", ha sido la llegada de la exestrella del REAL MADRID. Ahora todo está en manos de NEWELL’S que mande lo más rápido posible su transfer, pero seguro no habrá problemas, ya que los del Pedregal pagaron en tiempo y forma. No son nada tontos, ¿a poco se iban a arriesgar después de todo lo sucedido? Jajaja...

Me alegro por el chaval Parra porque, además de tranquilizarse, le aprenderá mucho seguramente al seleccionado de Costa Rica para intentar encausar una carrera profesional que pudo haber acabado en dos semanas por las razones que hayan sido, así de simple.

Por otro lado, me alegro también que un portero de esta calidad (sin dudas el mejor que haya llegado a nuestra liga) nos vaya a deleitar con sus atajadas cada ocho días. De verdad debemos celebrarlo. Bien ahí Pumas, mal en otras cosas, pero ahí… bien, ¡MUUUUUY BIEN! Y ya que estamos les dejo una pregunta incómoda, pero sincera: ¿con Keylor y Ramsey, el día que se decida a jugar, claro, PUMAS está para campeón? Sospecho que ya sé su respuesta.

Muchas gracias otra vez por tu valioso tiempo, querida banderaaaaa y nos leemos la siguiente semana. ¡Saludos!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿KEYLOR NAVAS ES EL PORTERO MÁS VETERANO DE LA LIGA MX?