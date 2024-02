Actor de la película 'Mi Pobre Angelito' se declara culpable por el delito de violencia doméstica

Devin Ratray, actor que participó en la película 'Mi Pobre Angelito', se declaró culpable del delito de violencia doméstica contra su expareja.

El actor de 47 años, quien en la película le da vida a 'Buzz', hermano del protagoniza Macaulay Culkin, fue condenado a pasar tres años en libertad condicional, además tendrá que aprobar un programa de intervención para maltratadores y someterse a constantes evaluaciones de drogas y alcohol.

De acuerdo a los reportes, fue en 2021 cuando Ratray presuntamente empujó, golpeó y presionó la garganta y la boca de su entonces paraje, mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

A consecuencia de ello se presentaron cargos de agresión doméstica y agresión por estrangulamiento, por lo que el actor fue detenido y posteriormente salió en libertad al pagar una fianza de 25 mil dólares. Ahora, como parte de la sentencia, Ratray tampoco se podrá acercar a la víctima.

Devin Ratray ya había tenido problemas con la autoridad

Esta no es la primera vez que Devin Ratray tiene problemas con la autoridades, ya que en 2017 fue acusado de presuntamente abusar sexualmente de una amiga, después de regresar a su casa de un bar y darle una bebida adulterada.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. No podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando”, relató la mujer, quien pese a presentar la denuncia, vio como su caso fue cerrado por las autoridades de Nueva York.

¿Quién es Devin Ratray?

Devin Ratray es un actor de 47 años, que nació en Nueva York en 1977. Su carrera como actor inició en 1986, dentro del programa 'Where Are the Children?' (¿Dónde están los niños?), además de formar parte de elencos de las películas "Heartland", "Little Monsters", "Home Alone", "Daniel, el travieso".

