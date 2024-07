Actor de Televisa revela haber quedado en la ruina después de juntarse con youtubers

Un joven actor que saltó a la fama gracias a una serie de Televisa, confesó haber quedado en la ruina luego de gastarse todos sus ahorros por querer darse una vida como la de sus amigos youtubers.

En una reciente entrevista con Rafita Balderrama para una radiodifusora, el actor Harold Azuara, participante de la reciente temporada de MasterChef Celebrity, confesó los problemas económicos que sufrió y que lo llevaron a contemplar trabajar como mesero en un restaurante.

Harold alcanzó el éxito apenas a los 14 años de edad, cuando participó en la serie de Televisa llamada La CQ, dándole vida al papel de Monche y grabando 100 capítulos, además de participar en una obra de teatro del mismo proyecto con la que llenaron teatros como el Metropólitan y recorrieron toda la República con una gira.

Posterior a eso, Harold Azuara probó suerte en el stand up y en su canal de YouTube, etapa justamente en la que conoció a youtubers como Daniel Bautista y otros más, con los que hizo un viaje a Europa en donde se gastó todos sus ahorros que había conseguido desde niño.

“Me gasté todo mi dinero que junte en Argentina en Europa y ya que llegué a Ciudad de México ya no tuve para seguir viviendo con ellos, para seguir manteniendo este estilo de vida y tuve que moverme y volver a la actuación.

"Yo creía que mi valor lo daba mi dinero, no sólo con estos amigos, sino con todos, sino que buscar un regalo bien chido para Navidad, si salía con mis amigos de secundaria, buscar pagar las chelas, pagarle el cine a mis primos. El caso de andarme juntando con youtubers sí implica cierto gasto, si todos ganan bien, vienen los gastazos (...) cosas que a lo mejor, por no darle valor correcto al dinero, terminas mal gastando, creyendo que estás comprando tu inclusión al grupo", comentó.

Justo cuando estaba decidido a buscar trabajo como mesero, Harold Azuara recibió la llamada de un amigo que le ayudó a regresar a la actuación.

“Justo el día que fui a buscar trabajo para ser mesero, Benny me habló y me dijo 'oye me buscaron para Rosario Tijeras y yo no puedo, ¿puedo pasar tus datos?'; pasa mis datos y me quedo", recordó Harold, quien recientemente participó en MasterChef Celebrity, de TV Azteca.

