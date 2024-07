Acusa Alessandra Rojo de la Vega 'revictimización' de Fiscalía de la CDMX

Alessandra Rojo de la Vega, virtual alcaldesa electa de Cuauhtémoc, acusó que Ulises Lara, encargado de despacho la Fiscalía General de Justicia de la capital, miente y ha avisado de su poder.

El viernes, la Fiscalía señaló que el atentado en contra de Alessandra “apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado”.

Rojo de la Vega cuestionó si es una indagatoria para llegar a la verdad sobre los hechos registrados en mayo pasado que sufrió o es “la respuesta a una consigna política”.

“Cuando piensas que las autoridades de este país no pueden ser peores, siempre logran sorprenderme. Sale el encargado de la fiscalía y me señala y miente, todo para favorecer a su partido o como venganza porque no he podido quedarme callada”, dio a conocer.

“Nos han hecho creer que si nos pasa algo es nuestra culpa, si nos atacan, nos violan, nos matan”, añadió.

Dijo que las autoridades capitalinas no tienen intenciones de proteger a las víctimas, “prejuzga y sin ninguna sola prueba se lanza en mi contra, victimizandose, violentada, mintiéndole a la cara a millones de capitalinos y capitalinas”.