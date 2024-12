Adela Micha vs Maca Carriedo: “Dejamos de ser amigas si es que en algún momento lo fuimos”

El pleito entre Adela Micha y Maca Carriedo parece que todavía no terminar, ya que en una reciente entrevista, la periodista habló de la traición de su compañera en medio de un desfalco económico dentro de su empresa La Saga.

La conductora de noticias empezó por aceptar que sí hubo un abuso de confianza presuntamente por parte de Suzanne Faugier, quien llevaba las finanzas de su empresa y que Maca estaba al tanto y no se lo comunicó.

“Sí hubo un quebranto importante, un abuso de confianza, es todo lo que puedo decir, y pues me siento muy desilusionada, me siento muy decepcionada; siento que, se han ido de aquí unas cuatro o cinco personas que tenían que irse, de pronto es bien patético lo que ves y bien hipócrita y muy poco solidario y muy poco sorora”, detalló.

Adela Micha se siente traicionada por Maca Carriedo

En la charla con el conductor Javier Ceriani, Adela Micha reveló que se siente traicionada por Maca, pues la consideraba parte de su familia y la integró a su primer núcleo de personas cercanas.

"Me siento triste, decepcionada; hubo quien dijo ser muy cercana, muy amiga, casi casi de la familia, y no actuaron de esa manera, es todo lo que puedo decir, porque lo demás se va a ver en otro medios", expuso.

La extrabajadora de Televisa dijo que presentía que estaban pasando cosas a su espalda, pero no estaba segura, donde Carriedo no se comportó a la altura de los problemas.

“Lo único que yo te puedo decir de Maca es que no es lo que yo esperaba ni reaccionó como yo esperaba que reaccionara, seguramente ella dirá lo mismo de mí; Maca fue muy cercana a mí, la consideraba una buena amiga de mi familia, de mi núcleo, de lo más cercano, y me parece que no se comportó a la altura de los acontecimientos, no de ahora, tristemente me di cuenta de que esto ya tenía un buen rato”, explicó.

Adela se deslinda de Maca

Por último, Micha reconoció que estuvo cegada por la amistad con su excompañera, pero no fue hasta que “abría la coladera, salió mucha mierda y estoy limpiando y recogiendo el tiradero (...) Cada quien tendrá que hacer su propia reflexión, pensar qué hizo bien y que hizo mal”, por lo que negó que Maca ahora sea su amiga.

“Maca no es mi amiga, dejamos de ser amigas si es que en algún momento fuimos amigas”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'EL MENCHO' ORDENÓ ATENTADO CONTRA PERIODISTA CIRO GÓMEZ LEYVA, SEGÚN VERSIÓN PERIODÍSTICA