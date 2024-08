¡Adele se va a casar! La cantante ha anunciado su compromiso con su novio Rich Paul

Adele finalmente confirmó su compromiso con Rich Paul durante su residencia en Munich el viernes por la noche.

La cantante, de 36 años, reveló a sus fans que se "iba a casar" y mostró su anillo de diamantes a una audiencia en el estadio al aire libre con capacidad para 80.000 personas, construido especialmente para ese fin.

¿Quién es Rich Paul?

Adele y el fundador de Klutch Sports Group, de 42 años, quienes han estado saliendo desde 2021, se comprometieron en secreto el mes pasado después de que él le propusiera matrimonio en su ciudad natal, Tottenham, en el norte de Londres.

Al leer un cartel entre el público que decía "¿Quieres casarte conmigo?", Adele respondió: "¡No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar!".

El pasado fin de semana actuó en la primera de sus diez fechas en Múnich, ante una increíble cantidad de 75.000 espectadores que acudieron al estadio construido especialmente para la estrella.

La cantante de su mayor éxito “Rolling in The Deep”, hizo un comentario sobre su "vida personal" al decirle a la multitud: "¿Qué está pasando en mi vida personal? Nada, porque me he estado preparando para esto".

Adele confirms she’s engaged to Rich Paul. “I can’t marry you because I’m already getting married”. #AdeleInMunich pic.twitter.com/R1PyPlTPYb — Adele Daily (@adeledailynet) August 9, 2024

A pesar de meses de rumores de que Adele y Rich ya estaban casados, se afirmó que la pareja, de hecho, acaba de comprometerse.

Adele llamó a Rich su marido durante su concierto en Las Vegas en septiembre, lo que desató especulaciones de que ambos se habían casado.

La pareja hizo pública su relación por primera vez en julio de 2021, cuando estaban sentados juntos en la cancha de un partido de la NBA .

La ganadora del Grammy lleva aproximadamente un año llevando un anillo de diamantes en forma de pera en su dedo anular izquierdo.

En el pasado, cuando le preguntaron al respecto, comentó que no era un anillo de compromiso, simplemente le gustan las joyas de alta gama.

