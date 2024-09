Adrián Marcelo hace nuevas amenazas a Arath de la Torre: "sobre aviso no hay engaño"

Adrián Marcelo ha causado controversia en redes sociales tras la gala de eliminación de La Casa de los Famosos, donde amenazó a Arath de la Torre por su postura durante el programa. Arath, al escuchar las amenazas, expresó su preocupación por la seguridad de sus hijos y manifestó su deseo de abandonar el juego debido al comportamiento de Adrián.

Adrián Marcelo amenaza nuevamente a Arath de la Torre en LCDLFMX

Después de la gala de eliminación, donde Gomita fue la sexta persona en salir del reality por decisión del público, Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre, advirtiéndole que si se coloca nuevamente detrás de él, jugará de manera agresiva.

“Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath. Yo si te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte o ¿qué te digo?. Digamos que lo anterior era en modo amistoso, ojalá no lo tomes como amenaza pero lo voy a jugar en ‘very hard’. Hoy me diste luz verde”. Dijo Adrián.

El participante le lanzó una advertencia al actor, diciéndole que si se vuelve a cruzar con él, debería avisar a su familia para que busquen otro tipo de entretenimiento, porque "verán a su papá recibir un golpe bajo".

“Yo creo que si eres inteligente, no te vas a poner enfrente de mí. Sobre aviso no hay engaño. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta. (...) Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo... Yo recomendaría que le suban a la dosis”, amenazó Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo trató de explicar lo que dijo, asegurando que no estaba amenazando a Arath de la Torre, aunque admitió que su contrato no decía nada sobre las amenazas. Por su parte, Arath sintió que sí era una amenaza y decidió irse a su habitación, donde comentó con sus compañeros que está pensando en dejar el juego.

Arath de la Torre pide salir de la LCDLFMX tras amenaza de Adrián Marcelo

Arath de la Torre comunicó a sus compañeros, Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Mario Bezares, su intención de abandonar el programa tras las amenazas de Adrián Marcelo, expresando que no podía continuar en esas condiciones. Briggitte Bozzo se mostró muy afectada por la decisión de Arath, llorando y pidiéndole que no se fuera, ya que lo considera una figura clave en La Casa de los Famosos.

"Denme chance, yo no puedo jugar así"; expresó el conductor.

Karime Pindter aconsejó a Arath no dejarse influir por Adrián Marcelo, resaltando el apoyo de su esposa. Mario Bezares sugirió ignorar a Adrián, ya que para pelear se necesitan dos. Por su parte, Gala Montes afirmó que no permitirán que Adrián afecte al Cuarto Mar, destacando la fortaleza y el apoyo del equipo.