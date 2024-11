Adrián Marcelo se burla de Mario Bezares, de su esposa y hasta amenaza a sus hijos

Ya ha pasado más de un mes que terminó La Casa de los Famosos y todavía sigue dando de qué hablar todo lo que sucedió en el programa, pues en esta ocasión Adrián Marcelo arremetió contra el ganador Mario Bezares, con quien se dijo dolido porque traicionó su amistad.

Durante la segunda temporada del reality show, Mayito hizo equipo con el Cuarto Mar a lado de Arath de la Torre, hecho que molestó al youtuber regiomontano, pues recordó que fue él quien defendió al amigo de Paco Stanley cuando el conductor del programa Hoy lo atacó.

“A mí me dolió lo de Mayito porque lo quiero mucho, estábamos Mario y yo, y lo defendí, me acuerdo que Arath le pegó bajo el primer domingo de posicionamiento, le dice: 'tú ya no tienes nada qué hacer, tu historia ya se contó y qué la chingada'", comentó Adrián Marcelo durante su participación en el programa del comediante Mike Salazar, para luego seguir haciendo referencias sarcásticas a la acusación contra Mayito del asesinato del conductor Paco Stanley y su implicación en temas de drogas.

“Pensé que la puerta de regreso a Televisa para él, estábamos en 'La Casa de los Famosos', en una dinámica nos tocó repartir refresco, volvimos a repartir Coca en Televisa, qué ironía. Esta vez no tuvimos que matar a nadie, salvo que vaya a Culiacán y me encuentre al suegro de Arath, pero sí duele, no fue una traición, él hizo su cuarto (...) pero consiguió lo que quería, volver a Televisa, ir a 'Hoy', bailar el 'Gallinazo'", agregó.

Adrián Marcelo criticó a la esposa e hijos de Mario Bezares

Los ataques de Adrián Marcelo hacia Mario Bezares no pararon ahí, ya que más adelante en la misma emisión, el youtuber también hizo comentarios ofensivos contra su esposa Brenda Bezares, al decir: “Deja tú, si te está esperando alguien (...) yo me quisiera quedar encerrado, si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares".

Además, Adrián Marcelo amenazó con escupir a los hijos de Mario Bezares, pues aunque su compañero en el podcast Hermanos de Leche, Iván Fematt 'La Mole' trató de disimular las ofensas de su amigo diciendo que eran broma, el youtuber reiteró que todo lo que decía era real.

"No es de chil, que vayan y ching.. a su pu.. ma... los hijos, para mí no es de chil, sus hijos los tengo ahorita bien atravesados, la señora y él me valen ver... pero los hijos sí, si me los encuentro, les escupo, y me voy corriendo (...) todavía traigo la herida", sentenció AM.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno? No se presentó a Ventaneando