Adrien Brody recibe premio entre lágrimas por los mortales incendios en Los Ángeles

El momento de entrega del premio a Adrien Brody pasó de la celebración a las lágrimas; se le hizo un nudo en la garganta en el escenario y dijo que era difícil disfrutar de la victoria mientras Los Ángeles ardía.

El discurso del actor en la Gran Manzana, lo calificó como un "día pesado" y admitió que fue difícil aceptar su premio al Mejor Actor por "The Brutalist" en los Premios 2025 del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York el miércoles con tanto sufrimiento en el mundo.

Adrien Brody gets choked up during his speech at NYFCC, commending "the bravery of the first responders" currently fighting the L.A. fires. pic.twitter.com/KrUyHcnJ51

— Variety (@Variety) January 9, 2025