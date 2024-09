Agustín Fernández es invitado al Programa HOY y solo le dan un minuto de entrevista

El modelo argentino, Agustín Fernández fue entrevistado en el programa matutino HOY como parte de su gira de prensa después de su salida del reality show La Casa de los Famosos México.

Agustín fue criticado en redes sociales por su comportamiento junto al cuarto tierra, pero uno de las cosas que más criticaron fue los comentarios que hizo del programa de Televisa.

Eso fue todo?

No mames

También por esto hay que agradecerle a…@ReneFranco urge tu opinión pic.twitter.com/wkZGkzaDQM — alys (@Adlcdelacruz) September 25, 2024

En redes sociales, usuarios comentaron sore la corta entrevista que le hicieron los reporteros, pues ninguno de los conductores estuvo presente en la entrevista.

La entrevista del argentino duró menos de 2 minutos lo que causó comentarios en redes sociales pues la productora, Andrea Rodríguez, estaría cumpliendo con las declaraciones en las que aseguraba que no quería volver a ver más al argentino en su programa.

¿Por qué no quieren a Agustín en el Programa HOY?

Durante su estancia en la casa, Agustín hizo críticas y burlas al programa junto a sus compañeros de cuarto.

Andrea, la productora del programa expresó su molestia por los comentarios que hizo Agustín sobre el matutino, en entrevista para TVNotas, había dicho que no volvería a invitarlo.

“Por el momento no, no quisiera, alguien a quien no le gusta venir a “Hoy” no tiene por qué venir, él sí me decepcionó y estoy triste, debió haber sido más inteligente, el cariño que yo le tenía se fue, el que más va a extrañar venir a Hoy va a ser él”, declaró la productora.

El argentino en los pocos segundos en el que estuvo declaró “Es una locura lo que se vive adentro, el encierro, el aislamiento, pero es un experimento que está bueno para ver detalles de tu vida para mejorar”. Asimismo, el actor dijo que al terminar su gira de medios, quiere tomarse unas vacaciones.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Un hombre muere dentro de una unidad del Metrobús en la CDMX ¿De qué murió?