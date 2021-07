El periodista español, Alberto Peláez se despidió de Televisa tras 37 años de trabajo periodístico con la televisora.

A través de sus redes sociales, el comunicador mandó un emotivo mensaje en donde agradeció todo el apoyo y aseguró que se vendrán nuevos retos.

"En estos 37 años he podido entrevistar a los más importantes personajes de la política internacional, de la economía y de la sociedad a nivel global, y también he tenido la enorme oportunidad de cubrir no una, no dos, no tres... hasta 20 guerras. Hoy, desde aquí quiero agradecer y agradecer con el corazón a Emilio Azcárraga por la oportunidad que me dio", dijo Peláez a través de un video.

Tras treinta y siete años de trabajar en Televisa termina mi relación laboral con la empresa. Mi gratitud siempre a Emilio Azcarraga. Vamos por los nuevos proyectos pic.twitter.com/UA5ETCdylU — Alberto Pelaez M (@pelaez_alberto) July 2, 2021

Peláez es reconocido por ser corresponsal en jefe de Noticieros Televisa en España, cubriendo grandes conflictos internacionales.

