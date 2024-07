Alertan por mensajes de multas falsas en celulares ¡No los abras!

Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México hizo un llamado de alerta a las personas que están recibiendo mensajes de pagos de multas, ya que son falsos y peligrosos.

“Si recibes un SMS notificándote una multa con remitente del GOBIERNO CDMX. ¡NO LO ABRAS! Este mensaje es FALSO y NO pertenece a la Secretaría de Administración y Finanzas” detallaron.

Piden reportar mensajes

La dependencia local pide a la ciudadanía hacer caso omiso a los mensajes de texto y mejor reportarlos como ‘spam’ para salvaguardar tu información personal.

En la publicación de la Secretaría, varios usuarios reportaron que ya les mandaron esos textos y que incluso de otras dependencias como la Comisión Federal de Electricidad.

Pero lo más paradójico de todo esto es que muchos se fueron a la página de Finanzas y efectivamente les aparecieron multas que desconocen: "Si me llegó, no lo abrí pero fui a la página de Tesorería y sí tenía una multa que no me avisaron”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE ESCAPÓ O SE LO ROBARON? NO ENCUENTRAN DINOSAURIO DE LA EXPO JURASSIC WORLD