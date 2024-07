¿Se escapó o se lo robaron? No encuentran dinosaurio de la Expo Jurassic World

En el México mágico de hoy, varios medios de comunicación están reportando el robo de un dinosaurio, así como lo lees, una especie única que vino de visita a la CDMX.

La pieza, valuada en 2 millones pesos, es parte del exposición 'Jurassic World, the Exhibition', la cual se encuentra en el estacionamiento del centro comercial de Perisur.

Sin pistas del robo

Reportes no oficiales detallan que el Pterodáctilo fue robado la noche del pasado 17 de julio, pero nadie sabe cómo fue que lo sacaron.

“Nadie tiene idea de cómo lo sacaron. El encargado del resguardo declaró que es pieza única. Ya hay denuncia”, publicó en sus redes el periodista Antonio Nieto.

Hasta el momento no hay una versión oficial por parte de los organizadores de la exposición ni de la policía capitalina, pero se espera que pronto lo den a conocer para dar con el dinosaurio.

Causa burlas robo de dinosaurio

El Pterodactylus es popularmente conocido como pterodáctilos, esos que vemos en las películas que salen volando por los montes y valles, por eso los cibernáutas piensan, de broma, que se escapó de Perisur.

“El tipo de dinosaurio que mencionas volaba y entonces deben revisar los videos del techo porque igual y no lo apagaron y se fue volando”, “Y por qué no ponen una foto de cómo es, para reportarlo si me lo encuentro”, “Le pusieron unas Duracell y amonos a la ver$%, se fue volando” y “Seguro lo encuentran el en Mercado de Sonora, puro animal exótico en esos lares”, fueron parte de los comentarios.

